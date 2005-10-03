تنها 15 درصد بسيجي بودن براي استان تهران كافي نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي استانداري تهران، دكتر كامران دانشجو در ديدار با فرماندهان نيروي مقاومت بسيج استان تهران، اظهار داشت: وقتي صحبت از كابينه 70 ميليوني مي شود آيا نياز نداريم كه حداقل 50 درصد بسيجي باشند؟

دانشجو با ذكر اين مطلب كه بسيجي بودن تنها به پوشيدن لباس مخصوص نيروهاي بسيجي نيست، خاطرنشان كرد: اگرچه به دليل محدوديت ها همه نمي توانند به لباس بسيج درآيند ولي فرهنگ بسيجي داشتن براي همگان بايد يك افتخار تمام عيار باشد.

استاندار تهران همچنين در بخش ديگري از سخنان خود نقش استان تهران را داراي ابعاد داخلي، ملي و فراملي خواند و يادآور شد: نقش الگوبرداري ديگر نقاط كشور از استان تهران به گونه اي است كه اگر يك الگوي فرهنگي در تهران به وجود آيد، سريعا به ديگر نقاط كشور تسري مي يابد.

دكتر دانشجو مجموعه شهر و شهرستانهاي استان تهران را يك كل به هم پيوسته اعلام كرده است و گفت: در اين استان نياز به همدلي و هماهنگي كامل ميان وزارتخانه ها و استانداري تهران وجود دارد.

وي افزود: عليرغم حضور وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ديگر در مركز استان، هر زمان كه بحراني در استان تهران ايجاد شود انگشت نشانه به سمت استانداري است. حل بحران نياز به همدلي و همكاري همه سازمانها دارد و با توجه به نقش استان تهران ابزار ويژه را مي طلبد.

استاندار تهران با ذكر اين نكته كه ابزاري كه براي ايفاي نقش ملي مورد نياز است در اختيار استانداري نيست، اضافه كرد: اگر مساله اي امنيتي يا اجتماعي يا فرهنگي در اين استان اتفاق بيافتد دامنه آن به سرعت كل كشور و حتي منطقه را مي تواند متاثر نمايد. بر اين اساس و براي ايفاي وظيفه و خدمتگزاري به مردم بايد ابزار كار را فراهم كرد تا انشاءالله مشكلي پيش نيايد.

وي تاكيد كرد: در حالي كه نقش ملي را به استانداري تهران محول كرده اند، ابزار كافي براي مديريت آن در اختيار قرار نداده اند.

دكتر دانشجو افزود: بسيج استان تهران مي تواند نقش بسيار موثري در حفظ امنيت داشته باشد و از نظر فرهنگي و اجتماعي الگوي مناسبي را ارائه نمايد.

در پايان اين ديدار، استاندار تهران از فرماندهان بسيج استان تهران خواست كه طرح هايي كه مي توانند اجرا نمايند را اعلام كنند تا تمهيدات لازم براي اجراي آنها ديده شود.