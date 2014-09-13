به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید محبی در منطقه چالشتر شهرکرد با بیان اینکه فراموش نکردن شهدا از سفارش های مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: خانواده شهدا افرادی هستند که بزرگ ترین و شجاع ترین افراد را تربیت کرده اند.

وی افزود: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید یاد آنها را همیشه گرامی داریم.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا به عنوان الگو در جامعه هستند، تاکید کرد: مادران شهدا همچنان به ما درس ایثار و از خود گذشتگی می آموزند.

مادران شهدا الگو و اسوه‌ای مثال‌زدنی برای تمام مادران در سراسر کشور هستند

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضفین بیان کرد: مادران شهدا الگو و اسوه‌ای مثال‌زدنی برای تمام مادران در سراسر کشور هستند.

وی بیان کرد: وظیفه همه مردم این است که از راه شهدا خارج نشوند و راه شهدا را ادامه دهند.

حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی تاکید کرد: باید همیشه یاد و خاطره شهدا را همیشه زنده نگه داشت و در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت گام برداشت.

وی با بیان اینکه شهدا انسان های بزرگی بودند که از جان خود برای سربلندی کشور گذشتند، یاداور شد: باید در مسیر تعالی و اهداف شهدا برای موفقیت و سربلندی نظام و کشور تلاش کنیم.