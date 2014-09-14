نمايشگاه كتاب كلمبو برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بزرگترین نمایشگاه كتاب سریلانكا از چهارشنبه شروع به كار كرده است. این نمایشگاه كه كار خود را با حضور پرزیدنت ماهیندا راجاپاكسا آغاز كرد، امسال برای شانزدهمین بار از سوی اتحادیه ناشران كتاب سریلانكا برپا شده است.

نمایشگاه كتاب كلمبو كه امسال در مركز نمایشگاه‌های بانداراناكی برگزار شده تا 16 سپتامبر و از 9 صبح تا 9 شب به كار خود ادامه می دهد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بورسیه گروهی از دانشجویان از سوی رییس جمهوری به آنها اهدا شد. این بورسیه هر سال از فروش بلیت این نمایشگاه جمع آوری می‌شود.

كتابخانه شورای بریتانیا نیز به عنوان یكی از شركت كنندگان در این نمایشگاه بین‌المللی حضور دارد. امكان عضویت در این كتابخانه در نمایشگاه مهیا شده تا از طریق آن دسترسی به طیف وسیعی از كتاب‌ها و بیش از 70 هزار عنوان ایبوك، كارگاه‌ها و اینترنت رایگان فراهم شود.

زمان برپایی نمایشگاه بین‌المللی كتاب كلمبو چنان تعیین شده كه دانشجویان و دانش آموزان بتوانند كتاب درسی یا مجله‌های مورد نیاز خود را با تخفیف قابل توجه از این نمایشگاه تهیه كنند. بیش از 300 غرفه در این نمایشگاه به ارایه كتاب‌های متنوعی پرداخته‌اند.