علت معضلات اجتماعی ریشه یابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی عصر شنبه در هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان جویبار، با بیان اینکه برای رشد و بالندگی جوانان در عرصه های مختلف باید با برنامه ورود پیدا کرد، افزود: ناملایمات و کاستی ها بدون سانسور باید توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی در جلسات عنوان شود.

این مسئول بیان کرد: باید از ظرفیت های اعضای شورا برای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به نحو احسنت استفاده و مسائل را بصورت ریشه ای بررسی کرد.

حجت الاسلام شاهمرادی با بیان اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی واجب الاجراست، اذعان داشت: مسئولین هر شهرستان و استان باید پیگیر اجرایی شدن این مصوبات باشند.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه چهار نگاه باید مشی کاری مسئولین قرار گیرد، گفت: اصلاح نگرش ها، احیای ارزش ها، ارتقاء دانش ها و رفع ضرورت ها و نیازهای جامعه باید در دستور کار تمام مدیران اجرایی قرار گیرد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی تصریح کرد: تمام آسیب های اجتماعی باید در سطح استان ، منطقه و کشور با این چهار نگاه مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار شهرستان جویبار با بیان اینکه مهمترین شورایی که در کشور مصوبات آن قابل اجراست شورای فرهنگ عمومی است، افزود: شهرستان جویبار در عرصه ولایت پذیری، ایثارگری و پهلوان پروری از جایگاه خوبی برخوردار است.

رضا گنجی با اشاره به اینکه این شهرستان در برخی عرصه ها در استان و کشور جایگاه ویژه ای دارد، اظهارداشت: مسئولین استانی و کشوری باید بیشتری به این شهرستان داشته باشند.

وی با بیان اینکه کشاورزان جویباری دغدغه و نارضایتی خود را از برخی تصمیمات مسئولین اعلام کردند، اذعان داشت: ظرفیت محصولات و تولید ادوات کشاورزی شهرستان در سطح کشور و بین الملل مطرح است، ولی متاسفانه کشاورزان همواره شاهد ناملایماتی در حوزه کشاورزی شاهد هستند.

نماینده عالی دولت در جویبار به ظرفیت های بالقوه در خصوص تبدیل بازیافت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: احداث شهرک بازیافت از مصوبات سفر دولت گذشته بوده است که متاسفانه با اجرایی نشدن این مصوبه ارزش افزوده این ظرفیت وارد استان های دیگر شده است.

گنجی تصریح کرد: بیش از 5 هزار شغل در زمینه جمع آوری و تبدیل ضایعات در سطح شهرستان ایجاد شده است.

همچنین امام جمعه جویبار با اشاره به شعار سال جاری توسط مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: در راستای تحقق شعار رهبری کمیته های اقتصادی، فرهنگی و ایجاد کارگروه های تخصصی شکل گرفت که بسیاری از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان محقق شد.

حجت الاسلام محمد اسماعیل قلی پور با بیان اینکه بافت سنتی و مذهبی شهرستان حفظ شده است، اظهارداشت: با توجه به معضل بد حجابی و کم حجابی در سطح کشور، این معضل در جویبار خیلی به چشم نمی آید.

وی به موضوع جمع آوری و تبدیل ضایعات در شهرستان اشاره و اذعان داشت: جمع آوری و تبدیل ضایعات برای شهرستان هم تهدید و هم فرصت محسوب می شود که این در کاهش آمار بیکاری نقش موثری دارد.

امام جمعه شهرستان با اعلام اینکه جمع آوری ماهواره ها دیگر موثر نیست، افزود: تغییر سبک زندگی موجب افزایش آمار طلاق و آسیب های اجتماعی دیگر شده است و ترویج عملی در برطرف شدن این معضلات بیشتر موثر خواهد بود.