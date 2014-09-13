به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری بعدازظهر امروزشنبه در اختتامیه یازدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز گفت: با وقفه ای بیش از دوسال جشنواره تئاتر کردی بار دیگر احیا شد که این مهم نشان از توجه بیشتر به این گونه جشنواره ها از سوی دولت است.

وی عنوان کرد: در سالگرد روی کارآمدن دولت یازدهم رئیس جمهور به بیان عملکرد دولت در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، سلامت پرداخت وبیان کرد تنگناهای وفاق ملی و تنش زدایی در حوزه فرهنگ رفع شده است.

وی اظهارداشت: باوجود فشارهای متعدد بر دولت، قدم‌های خوبی در بخش‌های مختلف برداشته شده است که مهم‌ترین آن همدلی و آشتی نخبگان فرهنگی با دولت است که امید است تداوم داشته باشد و به اقتدار فرهنگی برسیم.

فرماندار شهرستان سقز ادامه داد: استکبارجهانی در طول عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران همواره به شیوه های گوناگون درصدد نابودی باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی در کشورما بوده است که باید با آشتی ملی اجازه ندهیم فرهنگ غربی جایگزین فرهنگ ناب ما شود.

فخری ادامه داد: لازمه رسیدن به اقتدار فرهنگی را تکیه به هنرمندان، نخبه‌های فرهنگی و علما است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند جایگاه واقعی ارزش‌ها احیا شود تا به فراموشی سپرده نشوند.

وی با اشاره به اینکه کردستان، استانی فرهنگی است، بیان کرد: به واسطه اصالت مردم سقز، این شهرستان می‌تواند مرکز فرهنگ و هنر کردستان باشد.

فرماندار ویژه شهرستان سقز عنوان کرد: باید تلاش بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان صورت بگیرد تا زمینه‌های انحراف را از بین برد.

وی ادامه داد: امسال مانند سنوات گذشته به منظور مهیا کردن تجهیزات سخت‌افزاری در حوزه فرهنگ پشتیبانی‌های لازم اصورت گرفته است و در این زمینه مشکلاتی وجود ندارد.

فخری از طراحی و اجرای مقدمات احداث مجتمع فرهنگی شهر سقز خبر داد و بیان کرد: این مجتمع مسیر برگزاری برنامه‌های فرهنگی را تسریع و تسهیل خواهد کرد.