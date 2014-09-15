به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ذیقعده سال 1345 هجری قمری و پانزدهم سپتامبر سال 2014 میلادی.

- مرحله سوم رقابتهای والیبال قهرمانی جهان در لهستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* فرانسه - آلمان، ساعت 22:55

* لهستان - برزیل، ساعت 22:55

- مرحله گروهی بیست و سومین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه A :

* یوونتوس ایتالیا - مالمو سوئد

* المپیاکوس یونان - اتلتیکومادرید اسپانیا

گروه B:

* لیورپول انگلستان - لودوگورتس بلغارستان

* رئال مادرید اسپانیا - بازل سوییس

گروه C:

* بنفیکا پرتغال - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

* موناکو فرانسه - بایرلورکوزن آلمان

گروه D:

* دورتموند آلمان - آرسنال انگلستان

* گالاتاسرای ترکیه - اندرلشت بلژیک

- کارلوس کی‌روش برای عقد قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال ایران امروز وارد ایران می‌شود.