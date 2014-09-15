به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ذیقعده سال 1345 هجری قمری و پانزدهم سپتامبر سال 2014 میلادی.
- مرحله سوم رقابتهای والیبال قهرمانی جهان در لهستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* فرانسه - آلمان، ساعت 22:55
* لهستان - برزیل، ساعت 22:55
- مرحله گروهی بیست و سومین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه A :
* یوونتوس ایتالیا - مالمو سوئد
* المپیاکوس یونان - اتلتیکومادرید اسپانیا
گروه B:
* لیورپول انگلستان - لودوگورتس بلغارستان
* رئال مادرید اسپانیا - بازل سوییس
گروه C:
* بنفیکا پرتغال - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
* موناکو فرانسه - بایرلورکوزن آلمان
گروه D:
* دورتموند آلمان - آرسنال انگلستان
* گالاتاسرای ترکیه - اندرلشت بلژیک
- کارلوس کیروش برای عقد قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال ایران امروز وارد ایران میشود.
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