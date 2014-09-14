نیروی متعهد و مواهب طبیعی موجب افزایش اقتدار ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری شامگاه شنبه در آیین افتتاح هفته نکوداشت تبریز در ائل گلی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر تبریز را شهر اولین ها نامیده اند، از ابتدا به دلیل وجود انسان های متعهد و متخصص با همت دینی بود که در حوادث تاریخی نقش آفرینی کرده اند.

وی افزود: معیار شهرها به کمی و زیادی جمعیت یا محدوده ی کم یا گسترده جغرافیایی نیست بلکه وجود نیروهای اصیل و متعهد، آن مکان را به مدینه فاضله تبدیل می کند.

وی همچنین در ادامه افزود: مراکزی چون نخستین دادگستری، شهرداری، چاپخانه، کتابخانه و سایر اولین های تبریز به اعتبار انسان های مقاوم و متعهد به بار نشسته است.

امام جمعه تبریز در ادامه افزود: خطه آذربایجان در طول تاریخ معرض تهاجم های گوناگون دشمنان سنگدل بوده که همواره استوار ایستاده است که از جمله این مقاومت می توان مشروطه مشروعه مردم تبریز اشاره کرد که علما و مجاهدان، مشروطیت را پاسداری کرده اند.

وی با بیان اینکه تبریز در دوره اشغال به دست نیروهای خارجی، ایستادگی کرد و به این ترتیب نگذاشت کشور تجزیه شود، گفت: این نقش در جریان انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت و به خصوص در قیام 29 بهمن، پیروزی انقلاب اسلامی، حماسه های دفاع مقدس بارز و برجسته بود.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آذربایجان، تصریح کرد: آذربایجان سر ایران است زیرا در طول تاریخ دارای مغزهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده که امیدواریم با درنظر داشتن افرادی همچون شهریار، صائب تبریزی و سایر شاعران نامی آذربایجان، تبریز در آینده نیز در مسائل فرهنگی در کشور حرف اول را بزند.

در ادامه این مراسم شهردار تبریز نیز نکوداشت تبریز را نقطه عطف ارزشمند مدیریت شهری تبریز در پیگیری موضوعات فرهنگی خواند و گفت: شهر تبریز در تمام برهه دهای تاریخی تمام داشته ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و اقتصادی خود را بدون چشم داشت و بدون کوچک ترین دریغ در خدمت اعتلای انقلاب اسلامی قرار داده است.

وی ولایتمداری را ویژگی مهم ارزشی و اعتتقادی مردم تبریز خواند و گفت: این امتیاز ارزشمند در طول تاریخ پرافتخار تبریز، همواره چشمگیر بوده و منشا تحولات عمیق تاریخی در کشور بوده است.

شهردار تبریز اظهار داشت: هفته نکوداشت تبریز، فرصت مغتنمی است که به منظور یادکرد این نقش آفرینی تاریخی و هویت فاخر شهر تبریز، مد نظر قرار گرفته است.

در آیین افتتاح هفته نکوداشت تبریز از سه کتاب وقفنامه رب رشیدیه، مشاهیر مشروطه تبریز و نشریات تبریز رونمایی شد.