معماری ساختمانهای دانشگاهها وارد فاز جدید شد/ دانشگاههای تازه تأسیس سردرب ندارند

مهراله رخشانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معماری ساختمانهای دانشگاهی با معماری ساختمانهای اداری و مسکونی کاملاً متفاوت است، گفت: مشاورانی که قصد دارند به ساختمانهای دانشگاهی ورود کنند باید تخصص کافی داشته باشند. علاوه بر این، در دفاتر فنی دانشگاهها حضور حداقل یک یا دو کارشناس خبره و توانمند و مرتبط با رشته معماری ضروری است.

وی ادامه داد: برخی از دانشگاههای ضعیف تر و تازه تاسیس در این زمینه مشکل دارند و به همین منظور کارگروهی متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر و کارشناسان اداره کل طرحهای عمرانی فعال شده و اعضای این کارگروه در واقع نقش مشاوران معماری را ایفا کرده و پروژه های معماری ساختمانها را پیش از اجرا، برررسی می کنند.

مدیر کل طرحهای عمرانی وزارت علوم با بر شمردن وظایف این کارگروه از جمله برگزاری چندین همایش و کارگروه آموزشی برای دانشگاهها، همچنین طرحهای ساختمانهای دانشگاهی قبل از اجرا، اظهار داشت: دانشگاههایی که در این زمینه نیاز به حمایت دارند لازم است طرحهای خود را به منظور دریافت مشاوره های فنی به وزارت علوم ارسال کنند.

رخشانی مهر درباره سردرهای دانشگاهها، گفت: دانشگاههایی که قصد طراحی مجدد سردر دارند لازم است نقشه های پیشنهادی را طراحی کنند تا در کارگروه مذکور بررسی شود.

وی تمام دانشگاههای کشور را دارای سردر دانست و افزود: دانشگاه بدون سردر به جز دانشگاههای تازه تاسیس نداریم و سردر قدیم دانشگاهها قابلیت تغییر به سردر جدید دارد.

وی زمان ساخت و ساز سردرها را بعد از دریافت اعتبارات دانشگاهها اعلام و تاکید کرد که هیچ ضرب العجلی برای تغییر سردرها وجود ندارد.