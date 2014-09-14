به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قرائتی بعدازظهر شنبه در همایش هفتمین دوره آموزشی فرهنگی اندیشههای آسمانی در محل تربیت معلم شهید بهشتی گفت: هرچند بهتر است کانون فرهنگی مساجد تحت حمایت وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی قرار بگیرد ولی این کانونها نباید به این حمایتها متکی باشد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور خطاب به مدیران کانونهای فرهنگی مساجد ادامه داد: برای پیشبرد اهداف فرهنگی خود باید هم از ارگانهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد کمک گرفت و هم از خیرین ولی نباید متکی به هیچکدام از اینها باشید.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت دادن مردم در کارهای فرهنگی خواستار مشارکت دادن افرادی که توانایی انجام امور تبلیغی و فرهنگی را دارند در امور کانون مساجد شد.
حجتالاسلام قرائتی عنوان داشت: در هر محله باید از وجود افرادی که دارای محبوبیت و با نفوذ هستند برای انجام امور فرهنگی و تبلیغی مانند امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح علمی مدیران فرهنگی از آنها خواست در زمینه تفسیر قرآن مطالعه داشته باشند و تصریح کرد: قرآن پیچیده ترین نکات علمی را در سادهترین جملات بیان میکند.
وی یکی از دلایل ابتلا به معضلات اجتماعی مانند بالا رفتن سن ازدواج در جوانان را دور شدن از مفاهیم قرآن و آموزههای آن برشمرد و عنوان داشت: دور شدن از مفاهیم قرآنی باعث شده است که معیارهای ازدواج تغییر پیدا کند مثلا یکی از معیارهای اسلام برای ازدواج همکفو بودن زن و مرد است و ما به اشتباه تصور میکنیم که داشتن تحصیلات مساوی یکی از معیارهای ازدواج است در صورتی که بسیاری از علما و مراجع تقلید ما که در سطوح عالی حوزوی درس خواندهاند همسرانی دارند که دارای مدارج علمی پائینی هستند ولی زندگی بسیار موفق و پرباری دارند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور همچنین اظهار داشت: رفت و آمد و فعالیت در مسجد نباید باعث ایجاد غرور و تکبر شود و نباید به بهانه احساس خوبی شما دارید، با افرادی که کمتر به مسجد میآیند رفتار بد و نادرست داشت تا به این ترتیب همه جذب این این مکان مقدس شوند.
وی در پایان خواستار ارتقاء سطح علمی مدیران کانون های فرهنگی مساجد شد و تاکید کرد: مطالعه کتب دینی مانند یک دوره تفسیر قرآن، کتاب اسرار نماز و کتابهای شهید مطهری موجب بالا رفتن سطح علمی مدیران و در نتیجه داشتن عملکرد بهتر در کانونهای فرهنگی مساجد میشود.
