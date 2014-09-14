به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قرائتی بعدازظهر شنبه در همایش هفتمین دوره آموزشی فرهنگی اندیشه‌های آسمانی در محل تربیت معلم شهید بهشتی گفت: هرچند بهتر است کانون فرهنگی مساجد تحت حمایت وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی قرار بگیرد ولی این کانون‌ها نباید به این حمایت‌ها متکی باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور خطاب به مدیران کانون‌های فرهنگی مساجد ادامه داد: برای پیشبرد اهداف فرهنگی خود باید هم از ارگان‏‌های دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد کمک گرفت و هم از خیرین ولی نباید متکی به هیچکدام از اینها باشید.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت دادن مردم در کارهای فرهنگی خواستار مشارکت دادن افرادی که توانایی انجام امور تبلیغی و فرهنگی را دارند در امور کانون مساجد شد.

حجت‌الاسلام قرائتی عنوان داشت: در هر محله باید از وجود افرادی که دارای محبوبیت و با نفوذ هستند برای انجام امور فرهنگی و تبلیغی مانند امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح علمی مدیران فرهنگی از آنها خواست در زمینه تفسیر قرآن مطالعه داشته باشند و تصریح کرد: قرآن پیچیده‏ ترین نکات علمی را در ساده‎‏ترین جملات بیان می‏کند.

وی یکی از دلایل ابتلا به معضلات اجتماعی مانند بالا رفتن سن ازدواج در جوانان را دور شدن از مفاهیم قرآن و آموزه‏‌های آن برشمرد و عنوان داشت: دور شدن از مفاهیم قرآنی باعث شده است که معیارهای ازدواج تغییر پیدا کند مثلا یکی از معیار‏های اسلام برای ازدواج هم‌کفو بودن زن و مرد است و ما به اشتباه تصور می‏‌کنیم که داشتن تحصیلات مساوی یکی از معیارهای ازدواج است در صورتی که بسیاری از علما و مراجع تقلید ما که در سطوح عالی حوزوی درس خوانده‌‏اند همسرانی دارند که دارای مدارج علمی پائینی هستند ولی زندگی بسیار موفق و پرباری دارند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور همچنین اظهار داشت: رفت و آمد و فعالیت در مسجد نباید باعث ایجاد غرور و تکبر شود و نباید به بهانه احساس خوبی شما دارید، با افرادی که کمتر به مسجد می‌آیند رفتار بد و نادرست داشت تا به این ترتیب همه جذب این این مکان مقدس شوند.

وی در پایان خواستار ارتقاء سطح علمی مدیران کانون های فرهنگی مساجد شد و تاکید کرد: مطالعه کتب دینی مانند یک دوره تفسیر قرآن، کتاب اسرار نماز و کتاب‌‏های شهید مطهری موجب بالا رفتن سطح علمی مدیران و در نتیجه داشتن عملکرد بهتر در کانون‏‌های فرهنگی مساجد می‌شود.