کارنامه آزمون سراسری 93 منتشر شد/ امکان مشاهده رتبه

به گزارش خبرنگار مهر، از میان یک میلیون و 31 هزار نفر متقاضی شرکت در کنکور سراسری در نهایت 870 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که 75 درصد این افراد اقدام به انتخاب رشته کردند.

بر همین اساس از میان 625 هزار نفر از متقاضیان کنکور پس از انتخاب رشته، 466 هزار و 888 نفر پذیرفته شدند.

سازمان سنجش آموزش کشور در حال حاضر کارنامه افرادی را انتخاب رشته کرده اند، اعم از قبولی و یا پذیرفته نشده، منتشر کرده است.

داوطلبان می توانند بر اساس مشخصات فردي از جمله شماره پرونده، شماره داوطلبي، شماره پرونده و کد رهگيري، اطلاعات کارت اعتباري ثبت نام به کارنامه خود دسترسی پیدا کند.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه آزمون سراسری سال 93 یادآور شد: داوطلبان مذکور که انتخاب رشته کرده اند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مشاهده و پرینت کارنامه خود از رتبه خود و آخرین رتبه قبولی در گروه آزمایشی و سهمیه مربوط در هر یک از کد رشته های انتخابی مطلع شوند.

