خودروی پراید در تعقیب و گریز پلیس مشهد واژگون شد

مدیر حوزه 3 آتش نشانی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت 4 بامداد یکشنبه، خودروی پرایدی در حوالی میدان توحید به علت سرعت زیاد مورد ظن ماموران نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که در ادامه ماموران به منظور بررسی موضوع به راننده خودرو فرمان ایست می‌دهند که وی بی‌توجه به پلیس اقدام به فرار می‌کند.

ابوالفضل تیموری در توضیح بیشتر گفت: راننده خودرو که جوانی 25 ساله بود، حین فرار و با سرعت بالا در محدوده میدان توحید مشهد با انحراف به سمت راست با خودروی سمندی برخورد می کند و در اثر این برخورد، منحرف شده و بعد از برخورد با درخت های حاشیه خیابان واژگون می شود.

تیموری عنوان کرد: آتش‌نشانان گروه نجات با جرثقیل خودرو را به حالت اولیه برگرداندند و با استفاده تجهیزات هیدرولیک مصدوم که در داخل خودرو مصدوم و محبوس شده بود از داخل خودرو نجات دادند.

وی با یادآوری اینکه آتش نشانان از ایستگاه‌های 1، 2 و 3 در این عملیات شرکت داشتند، توضیح داد: گروه پیشگیری از حریق نیز از نشت سوخت و خطر احتمالی آتش سوزی جلوگیری کردند.

تیموری گفت: در پایان این عملیات راننده خودرو که از ناحیه گردن و پا دچار شکستگی شده بود تحویل نیروی انتظامی و اورژانس مشهد شد.

بر اساس اظهارات اولیه ماموران پلیس در محل، راننده خودرو حین سرقت پراید مورد ظن پلیس قرار گرفته که اقدام به فرار کرده و در نهایت دستگیر می‌شود و تحقیقات در خصوص دیگر سوابق احتمالی متهم ادامه دارد.