ارتقاء دانش بیمه ای از نیازهای اساسی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش، تعامل و ارتقاء همکاری با کشورهای عضو را برای این سازمان یک فرصت برشمرد وافزود: سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ظرفیت های بالقوه وموثر کارشناسی می تواند به صورت قابل توجهی بستر مناسب تعاملات بیشتر را هموار کند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ایران تلاش خواهد کرد تا دیگر سازمانهای عضو در منطقه نیز از راهکارهای عملی و قابل اجرا در زمینه های بیمه ای و بهداشتی و ارتقاء خدمات خود بهره مند شوند.

نوربخش ادامه داد: اجرای طرح مشترک سازمان تأمین اجتماعی با کمیسیون های فنی ISSA و مرکز آموزش سازمان بین المللی کارILO در تورین ایتالیا که مذاکرات مقدماتی آن اخیراً در تهران انجام شده است، در آینده می تواند یکی از روشهای کارساز در ارتقاء دانش بیمه ای وفنی به ویژه محاسبات اکچوئری در سطوح مختلف سازمانهای عضو در منطقه آسیا و خاورمیانه باشد و تجارب حاصل از این طریق رهنمودی برای توسعه سازمانهای بیمه گر خواهد شد.

در این سفر، پیشنهادات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ایجاد فضای لازم برای حضور پررنگ تر سازمان در کمیسیو نهای فنی ISSA وتدوین شاخص های لازم بر اساس مطالعات علمی واستانداردهای به روز برای فراهم شدن زمینه رقابت در ارتقاء خدمات میان کشورهای عضو به هیات مدیره اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی ارایه شد.

در یکصد ودهمین جلسه هیات رئیسه ISSA فرانک استوو رئیس ،ایزابل ادراتیز نماینده سازمان بین المللی کار وکنکلوسکی دبیر کل اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداختند و مشارکت فعال اعضاء در رسیدن به خط مشی جدید این اتحادیه که تأمین اجتماعی پویا است مطرح کردند.

جایگزینی اعضا هیئت رئیسه و کمیسیونهای فنی، بررسی وضعیت اعضا اتحادیه و درخواست های جدید عضویت و ورود به اتحادیه، انتخاب نایب رئیس اتحادیه، انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات، عملکرد کمیته جدید در زمینه تدابیر و خط مشی های آتی اتحادیه، همکاری میان سازمانهای بین المللی کار ILO و تامین اجتماعی ISSA از موضوعات در دستور کار در یکصد و دهمین جلسه هیئت رئیسه این اتحادیه بود.

سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضاء اصلی اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی محسوب می شود و در سی ویکمین مجمع عمومی وسومین نشست جهانی این اتحادیه که در آبان ماه سال گذشته در قطر برگزار شد، برای پنجمین بار متوالی با اکثریت آراء به عضویت مجدد هیئت رئیسه در منطقه آسیا و اقیانوسیه پذیرفته شد و مطابق اساسنامه این اتحادیه دارای حق رأی برای انتخاب ریاست، خزانه دار اتحادیه و اعضاء کمیسیون های فنی و کمیسیون های کنترل و نظارت است.

