مراکز درمانی کرمان باید تمرکززدایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی شنبه شب در نشست بررسی مشکلات بیمارستان نوریه کرمان گفت: یکی از مشکلاتی که در شهر کرمان با آن مواجه هستیم تجمع مراکز درمانی در مرکز شهر است که این امر باعث به وجود آمدن مشکلات ترافیکی در این قسمت از شهر شده است.

وی بر لزوم تمرکززدایی مراکز درمانی کرمان تاکید و تصریح کرد: بیمارستان نوریه در یکی از خوش آب و هواترین مناطق شهر کرمان قرار داشته و از شرایط مساعدی برخوردار است.

این مسئول بیمارستان نوریه را یکی از مراکز درمانی تاریخی و قدیمی کرمان عنوان کرد و گفت: چنانچه این بیمارستان تجهیز شده و توسعه داده شود می‌تواند خدمات درمانی را به بخش قابل توجهی از ساکنین بافت تاریخی کرمان ارائه کرده و به یکی از مهم ترین مراکز درمانی شهر تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی شهرداری کرمان برای همکاری با متولیان این بیمارستان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که این بیمارستان دارد می‌تواند علاوه‌بر استان به مرکز درمانی برای سایر استان‌های دیگر به ویژه در جنوب شرق کشور نیز تبدیل شود.

سیف الهی اذعان داشت: همچنین بیمارستان نوریه می تواند یکی از مراکز تخصصی مطرح در بحث اعصاب و روان باشد.

راه‌اندازی سه بخش جدید در بیمارستان نوریه

متولی موقوفه نوریه کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه تعرفه های درمانی بیماران در این بیمارستان بسیار پایین است، گفت: 50 درصد بیماران در بیمارستان نوریه ظرف دو سال آینده به صورت رایگان معالجه خواهند شد.

حجت‌الاسلام علی هاشمیان همچنین گفت: در نظر داریم در آینده ای نزدیک کلیه هزینه های درمانی در این مرکز را به صورت رایگان برای بیماران منظور شود.

این مسئول به راه اندازی بخش اعصاب و روان، پرتودرمانی و دیالیز در این بیمارستان اشاره و تصریح کرد: بیمارستان نوریه شامل بخش‌های عمومی، دندانپزشکی، زنان، سونوگرافی، طب اسلامی و سنتی، آزمایشگاه و داروخانه است.

وی با اعلام این خبر که تعداد تخت‌های بیمارستان نوریه در آینده ای نزدیک به 100 تخت افزایش پیدا می‌کند، ادامه داد: درآمدهای حاصل از موقوفات نوریه که از باغات تامین می‌شود صرف نگهداری از موقوفات می شود و مبلغ باقی مانده برای درمان بیماران هزینه می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشیمان با اشاره به لزوم حمایت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی از این مرکز درمانی ادامه داد: تنها دراین صورت است که می‌تواند این بیمارستان را توسعه داده و خدمات بیشتری به مردم ارائه کرد.

وی میزان در آمد بیمارستان نوریه را 20 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این در حالی است که ماهیانه 30 میلیون تومان در این بیمارستان هزینه می‌شود.