زمان بهره برداری زباله سوز کهریزک/ شرط توقف کامل دفن زباله در پایتخت

حسن کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به طور معمول بخشی از زباله های خشک قابل بازیافت نیستند و باید یا دفن و یا سوزانده شود.

وی ادامه داد: تاکنون به دلیل نبود امکانات لازم این بخش از زباله های خشک را دفن می کردیم اما با راه اندازی نیروگاه ریجکت سوز می توانیم با سوزاندن زباله های خشک غیر قابل بازیافت، برق تولید کنیم و ضمن حفاظت از محیط زیست از نظر اقتصادی نیز درآمدزایی داشته باشیم.

کریمیان خاطر نشان کرد: با راه اندازی نیروگاه ریجکت سوز کهریزک قادر خواهیم بود از دفن روزانه 200 تن زباله جلوگیری کرده و2 مگا وات برق تولید کنیم.

وی بر توسعه و افزایش ظرفیت نیروگاه ریجکت سوز تاکید کرد و گفت: در تلاشیم که ظرفیت نیروگاه ریجکت سوز را افزایش دهیم به گونه ای که روزانه از دفن 3 هزار تن زباله جلوگیری شود و در واقع دفن زباله به صفر برسد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران گفت: برای تحقق این مهم نیازمند مشارکت و همکاری بخش خصوصی هستیم و چنانچه همکاریهای لازم در این زمینه صورت گیرد، قادر خواهیم بود طی سه سال این مهم را محقق کرده و ظرفیت نیروگاه ریجکت سوز را به 3 هزار تن زباله برسانیم.

وی در پایان تاکید کرد: مقرر شده برق حاصل از نیروگاه های زباله سوز به ازای هر کیلو وات ساعت حدود 440 تومان خریداری شود تا بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی نسبت به توسعه این سیستم در تهران و سایر شهرهای کشور اقدام کنیم.

