  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

حبیبی:

هرگونه حفاری تا اطلاع ثانوی در قزوین ممنوع است

هرگونه حفاری تا اطلاع ثانوی در قزوین ممنوع است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: دستگاه های خدمات رسان از هرگونه حفاري، قطعي و اخلال در شبكه هاي مربوطه بدون هماهنگي با فرمانداران تابعه خودداري کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان خطاب به دستگاه های خدمات رسان اظهارداشت: استان قزوین از وقعيت جغرافيايي و تاريخي خاصی برخوردار است که برنامه ريزي هدفمند براي ارتقاي جايگاه و توسعه صنعت گردشگري در آن امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به فرارسيدن ايام بازگشايي مدارس و پايان تعطيلات تابستاني و حجم بالاي تردد مسافران عبوري از شهرها و محورهاي مواصلاتي استان، ارايه خدمات مستمر، بموقع و مطلوب به شهروندان و مسافران بیش از گذشته مورد تاکید است.

حبیبی در پایان یادآورشد: ضروريست ترتيبي اتخاذ شود تا با آمادگي كامل و شبانه روزي در این ايام، ضمن هماهنگي و همكاري با ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط؛ از هرگونه حفاري، قطعي و اخلال در شبكه هاي مربوطه بدون هماهنگي با فرمانداران تابعه اكيدا خودداري شود.    

      
 

کد مطلب 2369906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها