هرگونه حفاری تا اطلاع ثانوی در قزوین ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان خطاب به دستگاه های خدمات رسان اظهارداشت: استان قزوین از وقعيت جغرافيايي و تاريخي خاصی برخوردار است که برنامه ريزي هدفمند براي ارتقاي جايگاه و توسعه صنعت گردشگري در آن امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به فرارسيدن ايام بازگشايي مدارس و پايان تعطيلات تابستاني و حجم بالاي تردد مسافران عبوري از شهرها و محورهاي مواصلاتي استان، ارايه خدمات مستمر، بموقع و مطلوب به شهروندان و مسافران بیش از گذشته مورد تاکید است.

حبیبی در پایان یادآورشد: ضروريست ترتيبي اتخاذ شود تا با آمادگي كامل و شبانه روزي در این ايام، ضمن هماهنگي و همكاري با ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط؛ از هرگونه حفاري، قطعي و اخلال در شبكه هاي مربوطه بدون هماهنگي با فرمانداران تابعه اكيدا خودداري شود.



