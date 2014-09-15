شرایط سفر زائران به کاظمین فراهم نیست/ اعزام زنان تنهای کمتر از 45 سال به تمتع

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داشتیم آغاز مجدد سفر به کاظمین را در برنامه سفر داشته باشیم اما بررسی ها نشان داد که هنوز شرایط عراق برای زیارت ایرانیان از این شهر فراهم نشده است.

وی تاکید کرد: به محض اینکه شرایط امینتی کاظمین بهبود پیدا کند در برنامه سفر زائران به عتبات عالیات عراق، سفر به کاظمین نیز گنجانده خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی باید در مورد اعزام مجدد اعلام نظر کند، گفت: آمادگی کامل از سوی سازمان حج وجود دارد و هنگامی که امنیت مرزها و این شهر تامین شود و با اعلام شورای عالی امنیت ملی نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد.

اوحدی در مورد طول مدت سفر زائران نیز گفت: در حال حاضر اعزامهای 7 ، 4 و 3 روزه در دستور کار است و پیش ثبت نام برای دور جدید اعزامها نیز اجام شده است.

به گفته وی، در سفرهای کوتاه مدت هزینه اعزامها از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است و البته این سفرها فقط بصورت هوایی انجام می شود.

رفع مشکل اعزام زنان تنهای زیر 45 سال

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین در مورد محدودیت اعزام زنان تنهای کمتر از 45 سال به مکه مکرمه تاکید کرد: امسال مقامات عربستان محدودیتی برای اعزام زائران زن کمتر از 45 سال سن در نظر گرفته اند بطوریکه این افراد باید حتما با محارم خود سفر کنند که البته این محدودیت با برنامه ریزی سازمان حج و زیارت برای زائران زن ایرانی رفع شده و مشکلی برای اعزام این افراد به حج تمتع وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در گذشته محدودیت اعزام زنان مجرد کمتر از 45 سال سن فقط برای عمره مفرده وجود داشت اما امسال برای تمتع نیز در نظر گرفته شده است.