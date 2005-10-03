ملوان و شهيد قندي پيروزي مي خواهند ، شموشك و استقلال اهواز تساوي

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه رقابتهاي هفته ششم ليگ برتر عصر فردا در ورزشگاه تختي بندرانزلي تيم فوتبال ملوان ميزبان تيم استقلال اهواز خواهد بود. ملواني ها در هفته پنجم به يك پيروزي ارزشمند دست يافتند وبا سه امتيازمشهد را ترك كردند. در مقابل استقلال اهواز در ورزشگاه خانگي مقابل استقلال تهران تن به شكست داد. بدون شك دراين ديدارملواني ها براي كسب هر سه امتياز برنامه خواهند داشت اما استقلال اهوازبه يك تساوي هم راضي است.

در ديدار ديگر اين هفته تيم فوتبال شهيد قندي يزد ميزبان شموشك نوشهراست. شاگردان منصورپورحيدري كه در بازي قبل مقابل پرسپوليس تن به شكست دادند در اين بازي به چيزي جزپيروزي وگرفتن سه امتيازخانگي فكر نمي كنند. درمقابل شهيد قندي تيم شموشك قرار خواهد گرفت كه در ديدار گذشته موفق شد تيم پاس را يك برصفر شكست دهد.

لازم به ذكر است كه ساير ديدارهاي هفته ششم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر از ساعت 16 امروز در شهرهاي مختلف اغاز خواهد شد.

