استان قم پیشتاز در ارتقای کیفیت آموزش و سواد آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده در نشست تخصصی مدیران آموزش و پرورش استان قم که قبل از ظهر یکشنبه با موضوع نهضت سواد آموزی در مرکز آموزشی شماره 2 فرهنگیان قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا خصوصا شهدای تعلیم و تربیت و 41 هزار شهید معلم و دانش آموزش، اظهار کرد: اکنون در آستانه یکی از مهمترین رخ دادهای علمی و آموزشی کشور و باز شدن مدارس قرار داریم.
وی آغاز سال تحصیلی و پهن شدن سفره تعلیم و تربیت ر ا یک رخداد مهم در عالم خلقت دانست و گفت: انسان اشرف مخلوقات است و خداوند بزرگترین نعمتی را که به انسان بخشیده است همین تعلیم و تربیت است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نیاز به تعلیم و تربیت در فطرت انسان نهادینه است، افزود: بهترین مربی پیامبراناند که معصوم هستند و پیامبران ترازی برای معلمان هستند که خداوند آنها را معین کرده است.
عدالت در تعلیم و تربیت مصداق پیدا میکند
وی آموزش را از ابعاد عدالت و از اصول مسلم دین اسلام برشمرد و تصریح کرد: عدالت یکی از رسالتهای انبیا است که در تعلیم و تربیت مصداق پیدا میکند.
باقرزاده گفت: عدالت زمانی برقرار است که فرصت تعلیم برای همه یکسان باشد و به فرموده مقام معظم رهبری بحث آموزش در کنار مسکن و بهداشت و حتی مهمتر از آن خواهد بود.
وی اظهار کرد: در 17 شهریور روز جهانی نهضت سواد آموزی نشستی در تهران توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد و در آن رئیس دفتر منطقه یونسکو اعلام کرد در دنیا 250 میلیون کودک لازم به آموزش وجود دارد و 780 میلیون نفر از بزرگسالان نظام آموزشی را تجربه نکردهاند.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در سخنان خود عنوان کرد: ثبت نام دانش آموزان و سواد آموزان یک الویت است و مهمتر از آن نگه داشتن آنها و ارائه آموزش با کیفیت خواهد بود.
استراتژی آموزش، ارتقای آموزش و کیفیت آن است
وی با اشاره به اینکه استراتژی آموزش، ارتقای آموزش و کیفیت آن است، گفت: این امر یک ضرورت تعلیم و تربیت امروز است و اگر غیر از این اتفاق بیفتد ضرر خواهیم کرد.
باقرزاده به نسبت دانش آموز و معلم اشاره کرد و افزود: در کشور نسبت دانش آموز به معلم بسیار خوب است و سرانه برخورداری هر دانش آموزان از فضای آموزشی استاندارد بالاتر از میانگینهای جهانی است.
وی با تأکید به داشتن کیفیت در آموزش، اظهار کرد: استان قم جزو پیشتازان امر آموزش و نهضت سواد آموزی است و عملکرد این استان در سال گذشته دوم و نسبت به حجم فعالیتهای امسال رتبه اول را دارا است.
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