به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی حدود دو هفته‌ای است در تمرینات تیم ملوان شرکت نمی‌کند که دلیل آن مصدومیت از ناحیه دست عنوان شده است. او حتی دستش را جراحی کرده و حالا دوران نقاهت خود را طی می‌کند و این احتمال هم وجود دارد که این هفته آتل دست خود را عوض کند و با آتل دوم در تمرینات ملوان حضور یابد.

با این حال انتشار اخبار ضد و نقیض از نحوه مصدومیت اولادی از هفته‌های گذشته شائباتی را درباره این بازیکن ایجاد کرده است. بعضی‌ها برخورد استوک به دست اولادی را عامل مصدومیت این بازیکن عنوان کردند ولی نصرت ایراندوست سرمربی ملوان بعد از بازی با سپاهان درباره مصدومیت اولادی گفت: "اولادی بعد از تمرین وقتی به منزل می‌رود، سر می‌خورد و دستش را می‌برد"!

با وجود این صحبت‌های متناقض، بعضی از اظهار نظرها بر این مساله تاکید دارد که مهاجم ملوان اقدام به خودکشی کرده ولی خیلی زود نجات یافته است. البته یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد اقدام به خودکشی اولادی، گفت: این بازیکن عصبانی بوده و به همین خاطر با دست به شیشه کوبیده بود. همین مسئله باعث پارگی رباط دست اولادی شد.