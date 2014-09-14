توجه به هدفمند کردن بسته های تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله فتح اللهی در جلسه ای که در محل شهرداری منطقه 13 تشکیل شد، با اشاره به تدابیر شهردار تهران مبنی بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، تصریح کرد: با آسیب شناسی هایی که اخیراً بر مبنای این دیدگاه در خصوص عملکرد سازمان نوسازی در بافت های فرسوده انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که نظام دانه بندی، الزامات فنی، ضوابط و تشویقات در نظر گرفته شده برای نوسازی به سمت و سویی هدایت شده که شهروندانی که دارای مشکلات بیشتری بوده اند کمتر امکان بهره مندی از مشوق ها و تسهیلات نوسازی را داشته اند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه مجوز ساخت و ساز در طرح جامع 200 متر و در طرح تفصیلی 150 متر در نظر گرفته شده، افزود: اگر بخواهید استاندارد این دو طرح را اعمال کنید عملاً امکان سرویس دهی به مجموعه پارسل های زیر 150 متر چه به صورت تجمیعی و چه به صورت انفرادی مهیا نیست.

وی یادآور شد شد: با تلاش همکاران در سازمان نوسازی شهر تهران مجموعه اطلاعاتی گردآوری شد که در جلسه نظارت ستادی این سازمان از سوی شهردار محترم تهران نیز مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید سازمان نوسازی ضمن حضور در مناطق، با همکاری و هدایت شهرداران مناطق و اعضاء ستاد احیاء و نوسازی نسبت به تهیه و تدوین بسته های تشویقی محله محور با در نظر گرفتن ویژگی های هر محله اقدام نماید.

فتح اللهی متذکر شد: هدفمند کردن بسته های تشویقی موجود، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در محلات و همچنین برطرف کردن موانع نوسازی از جمله نکاتی است که ضرورت دارد در تهیه بسته های جدید مد نظر قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این که بسته های تشویقی جدید، بسته هایی با ویژگی های عام نخواهند بود، تصریح کرد: در تدوین این بسته ها، بسته های تشویقی ویژه مالکین، سرمایه گذاران و شبکه مدیریتی شهرداری نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی در ادامه از تشکیل ستاد احیاء و نوسازی در مناطق خبر داد و گفت: این ستاد با ریاست شهرداران مناطق و دبیری معاونین شهرسازی مناطق تشیکل می شود و تلاش می کنند به منظور ایجاد بستر لازم مبنی بر هماهنگی، مدیریت و بسیج منابع و ظرفیتهای موجود در منطقه در راستای احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد منطقه و تأمین سرانه ها و زیرساختهای خدماتی مورد نیاز و بهسازی محیطی اقدام نمایند.

فتح اللهی نقش تبصره 48 بودجه سال 93 شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران را در امر نوسازی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: تأمین پارکینگ، احداث فضای سبز و بازگشایی معابر از جمله اولویت هایی است که مقرر شده از ردیف بودجه مناطق در جهت نوسازی بافت های فرسوده در هر منطقه هزینه شود.

هادی ذاکری، شهردار و رئیس ستاد احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 13 نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت بافت های فرسوده در این منطقه، متذکر شد: 10 درصد از مساحت منطقه 13 را بافت فرسوده در بر می گیرد که امیدوار هستم با تعامل و هدایت سازمان نوسازی شهر تهران قدم های خوبی برای نوسازی در این منطقه برداشته شود.

شهردار منطقه 13 ضمن تأیید ضرورت تدوین بسته های تسهیلات تشویقی نوسازی محله محور، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا یافته ها و اطلاعات لازم را جهت تدوین بسته های تشویقی جدید در اختیار سازمان نوسازی قرار دهیم تا تسهیلاتی متناسب با فضاهایی که در ا ین منطقه وجود دارد برای نوسازی تدوین و اعمال شود.

پس از اتمام این جلسه مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه شهردار و اعضاء ستاد احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 13 از وضعیت بافت های فرسوده این منطقه بازدید میدانی به عمل آورد.