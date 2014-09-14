«اشارات نظر» شنیدنی شد/ هنوز مانده تا مقصد سیر ما در وادی موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که تلفیقی از سازهای ایرانی و خارجی است 9 اثر با نام های «آرزو» شعر فصیح الزمان شیرازی، «بشنو» با شعری از کیان پورتراب، «تو مرو» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی، «قفس» و«برف» با شعری از فروغ فرخزاد، «اشارات نظر» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «تو خداوند منی» با شعری از علیرضا داوری، «از آخرین دیدار» با شعری از اخوان ثالث و شعر محلی «یارم یارم» به خوانندگی میلاد درخشانی به علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.

میلاد درخشانی در یادداشتی به مناسبت انتشار این آلبوم آورده است: «هر اثر جدید، تنها بخشی از پاسخ به پرسش من کیستم؟ را در بر می گیرد. سوالی که هر بار برای خلق اثر جدید مرا درگیر خود می سازد و می دانم تا سرانجام کار هم با این سوال دست به گریبانم و زیبایی هنر هم همین است. اشارات نظر را دوست دارم چون آوای خلوت من است، دوستش دارم چون حرف مرا می فهمد، دوستش دارم چون همراهم بوده و هست و هر روز می شنومش آن نواهایی را که در این سالها هر زمان که دست از تار می کشیدم و به هوای کمی تغییر فضا به گوشه ای از اتاق می خزیدم، آنها را زمزمه می کردم و چه لذتی بالاتر از اینکه این اشعار را با خود ساعتها تکرار می کردم.

هنوز هم نشود فاش کسی آنچه میان من و توست حسی عجیب در من ایجاد می کند که بیان آن سخت است و لرزه بر اندامم می اندازد. اشارات نظر تجربه نویی بود برای من و هنوز راه درازی در پیش است و تجربه های دیگر. تار همیشه یار و همدم من بوده، هست و خواهد بود و با تمام وجود به آن عشق می ورزم و هنوز مانده تا سیر ما در وادی موسیقی به مقصد برسد.»

میلاد درخشانی گیتار آکوستیک، عود و سه تار، رضا تاجبخش پیانو و کیبورد، آرش مقدم درامز، نیما رمضان گیتار الکتریک، دارا دارایی گیتار بیس، یاشار خسروی ساکسیفون، کوروش بابایی و شروین مهاجر کمانچه، اشکان آبرون کیبورد، پاشا هنجنی نی، همایون نصیری و علیرضا میرزا آقا پرکاشن، علی جعفری و پدرام فریوسفی ویولن، سهراب برهمند ویولن آلتو، کریم قربانی ویولن سل، آرش سعیدی گیتار بیس، امیر میلاد نیکزاد کیبورد و پدرام درخشانی سنتور نوازندگان این آلبوم موسیقایی هستند. ضمن اینکه حمید آداب و ایمان حجت میکس و مسترینگ، علی مرتضوی صدابردار، میلاد فرهودی صدابردار درامز، علیرضا نبئی مدیرهنری، امیر حسین طباطبایی تهیه کننده، علی اوجی مدیر پروژه ، مهدی میرزا باقریان مدیر اجرایی این پروژه موسیقایی بوده اند.

آلبوم «اشارات نظر» به آهنگسازی و خوانندگی میلاد درخشانی توسط نشر موسیقی آوای سوته دلان و مرکز پخش موسیقی جوان با مجوز رسمی شماره 938263 و شماره ثبت کتابخانه ملی 15570 از امروز در فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی به فروش می رسد.