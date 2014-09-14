جوانان صاحب ایده در تدوین پیش نویس سند توسعه سمنان مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی گروه مشاوران جوان فرماندار شهرستان سمنان در خصوص ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات کاربردی در تدوین پیش نویس سند توسعه شهرستان در محل فرمانداری، با اشاره به وجود جوانان فعال و صاحب نظر در بخش های مختلف گفت: گروه مشاوران جوان باید در زمینه تدوین پیش نویس سند توسعه ورود پیدا کرده و با جمعبندی نقطه نظرات برنامه های خود را در بخش نیازمندی های جوانان در این برنامه ارائه کنند.

وی خواستار همکاری نزدیکتر بدنه کارشناسی فرمانداری سمنان با گروه مشاوران جوان شد و تصریح کرد: آشنایی مشاوران با شرح وظایف واحدهای مختلف فرمانداری و دستگاه های اجرایی کمک شایانی به تهیه این برنامه ها خواهد کرد.

فرماندار شهرستان سمنان همچنین، خواستار توجه بیشتر مشاوران جوان به سیاست ها و راهبردهای سند توسعه استان شد و تصریح کرد: اعتقاد امام راحل و مقام معظم رهبری به جوانان عاملی مهم در دستیابی به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در مباحث علمی و فن آوری و هسته ای بوده است که همچنان شاهد کسب موفقیت های بیشتر در بخش های مختلف در کشور و منطقه هستیم .

سعدالدین خواستار تسریع در تدوین بانک اطلاعاتی نخبگان، عضویت مشاوران جوان در کلیه کارگروه ها و جلسات فرمانداری، استفاده از سایت فرمانداری در ارائه عملکرد مشاوران جوان و بررسی توسعه فاز دوم شهرک خدماتی شرق سمنان توسط مشاوران جوان شد.

در این جلسه مشاور جوان فرماندار توضیحاتی را در خصوص عملکرد شش ماهه این گروه ارائه و بیان داشت: با تشکیل 9 زیرگروه برنامه های متنوعی در بخش جوانان در دست پیگیری است.

احسان برهانی در خاتمه افزود: کمیته علمی، آموزشی و پژوهشی که به صورت هفتگی موارد مختلف در این کمیته ها با عضویت اداره های مربوطه پیگیری می شود.