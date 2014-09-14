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۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

سعدالدین:

جوانان صاحب ایده در تدوین پیش نویس سند توسعه سمنان مشارکت کنند

جوانان صاحب ایده در تدوین پیش نویس سند توسعه سمنان مشارکت کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان گفت: جوانان صاحب ایده و نظر در تدوین پیش نویس سند توسعه شهرستان و استان مشارکت فعالانه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی گروه مشاوران جوان فرماندار شهرستان سمنان در خصوص ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات کاربردی در تدوین پیش نویس  سند توسعه شهرستان در محل فرمانداری، با اشاره به وجود جوانان فعال و صاحب نظر در بخش های مختلف گفت: گروه مشاوران جوان باید در زمینه تدوین پیش نویس سند توسعه ورود پیدا کرده و با جمعبندی نقطه نظرات برنامه های خود را در بخش نیازمندی های جوانان در این برنامه ارائه کنند.

وی خواستار همکاری نزدیکتر بدنه کارشناسی فرمانداری سمنان با گروه مشاوران جوان شد و تصریح کرد: آشنایی مشاوران با شرح وظایف واحدهای مختلف فرمانداری و دستگاه های اجرایی کمک شایانی به تهیه این برنامه ها خواهد کرد.

فرماندار شهرستان سمنان همچنین، خواستار توجه بیشتر مشاوران جوان به سیاست ها و راهبردهای سند توسعه استان شد و تصریح کرد: اعتقاد امام راحل و مقام معظم رهبری به جوانان عاملی مهم در دستیابی به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در مباحث علمی و فن آوری و هسته ای بوده است که همچنان شاهد کسب موفقیت های بیشتر در بخش های مختلف در کشور و منطقه هستیم .

سعدالدین خواستار تسریع در تدوین بانک اطلاعاتی نخبگان، عضویت مشاوران جوان در کلیه کارگروه ها و جلسات فرمانداری، استفاده از سایت فرمانداری در ارائه عملکرد مشاوران جوان و بررسی توسعه فاز دوم شهرک خدماتی شرق سمنان توسط مشاوران جوان شد.

در این جلسه مشاور جوان فرماندار توضیحاتی را در خصوص عملکرد شش ماهه این گروه ارائه و بیان داشت: با تشکیل 9 زیرگروه برنامه های متنوعی در بخش جوانان در دست پیگیری است.

احسان برهانی در خاتمه افزود: کمیته علمی، آموزشی و پژوهشی که به صورت هفتگی موارد مختلف در این کمیته ها با عضویت اداره های مربوطه پیگیری می شود.

کد مطلب 2369997

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