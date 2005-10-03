مرحله ششم باقهرماني احدكاظمي پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مرحله كه به مسافت 120 كيلومتر درمحورارتباطي اراك محلات برگزارشد، عموحسنين از سوريه دوم شد و ديويدمك كان ازتيم جيانت تايوان برسكوي سوم ايستاد.

مرحله پاياني اين تورفردا به مسافت كيلومتردرمحورارتباطي محلات - دليجان - خمين برگزارمي شود. مراسم اختتاميه اين تورفردا عصر دربيت قديمي امام راحل درشهرستان خمين برگزارمي شود.

هفتمين دوره توربين المللي دوچرخه سواري ميلاد دونور استان مركزي ازششم مهرماه بمدت يك هفته وبا شركت 84 دوچرخه سوار درقالب 3 تيم خارجي و11 تيم داخلي به مساحت 680 كيلومتر آغازشده است.