برای نجات غرق شدگان در دریاچه سدهای البرز امکانات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی استاندار البرز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز با بیان اینکه البرز سالها در سایه تهران بوده و بسیاری از مشکلات و مسائل آن دیده نشده است، گفت: این استان، معین تهران است و برای معین بودن در حوادث و بحران ها باید ابزار و امکانات نیز داشته باشد. در صورت بسترسازی و تکمیل تجهیزات، البرز نه تنها در رفع مشکلات داخلی استان که می تواند پشتیبان تهران نیز در حوادث باشد.

وی افزود: علاوه بر این موقعیت جغرافیایی خاص و ترافیک بالا و مقیم شدن شماری از ساکنان تهران در این استان می طلبد با رویکردی ویژه به آن نگاه کرد.



طهایی پیشگیری و آموزش را دو عنصر کلیدی در مدیریت حوادث دانست و تصریح کرد: این مهم باید به عنوان اصلی ترین اولویت ها در دستور قرار گیرد.

تلاش برای ترویج بیمه حوادث در البرز



رئیس شورای هماهنگی مدیرت بحران البرز همچنین از تلاش برای ترویج بیمه حوادث در استان خبر داد.



طهایی گفت: از حدو 35 حادثه شناخته شده درکشور، حدود 23 حادثه در استان البرز تا کنون به وقوع پیوسته است و بعید نیست در آینده هم با آن مواجه شویم.



استاندار البرز در ادامه با برشمردن برخی حوادث طبیعی که استان را تهدید می کند، یادآور شد: برای حل مشکل خشکسالی در بعضی روستاها ناچار به قطع آب واحدهای صنعتی و تبدیل آن به آب شرب برای روستاها شدیم.



طهایی مقاوم سازی ساختمانها، نیاز البرز به پایگاه های اورژانس، پایگاه های امداد و نجات، پد بالگرد هلی کوپتر، امداد هوایی اتوبوس مجهز به بیمارستان سیار و.... را از نیازهای البرز در این بخش اعلام کرد.

برای نجات غرق شدگان در دریاچه سدها البرز امکانات نداریم



وی با اشاره به غرق شدن تعدادی از شهروندان در دریاچه سدهای واقع در استان البرز گفت: با توجه به اینکه امکانات لازم برای نجات شهروندان از غرق شدگی را در اختیار نداریم انتظار می رود یا استان به این امکانات تجهیز شود و یا آب منطقه ای تهران به عنوان متولی سدها ملزم شود امکانات لازم را تامین کند.

طهایی همچنین با اشاره به تاخیر 15 دقیقه ای در شروع نشست و تاخیر برخی مدیران برای حضور در این نشست اظهار داشت: نشست هماهنگی مدیریت بحران نباید با تأخیر شروع شود و کار ستاد شبیه اورژانس ساعت می اندازد و همه باید پیام ستاد مدیریت بحران را درک کنند.



استاندار البرز در پایان گفت: بیش از 90 درصد جمعیت البرز شهرنشین است که این هم جای خوشحالی دارد و هم جای نگرانی است؛ اگر روزی حادثه ای در این استان رخ دهد با توجه به جمعیت بالای شهرنشین استان خسارات جبران ناپذیری به بار می آید.



طرح جامع خطرپذیری استان البرز در مسیر تدوین است



ابوالقاسم باقری مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در این نشست اظهار داشت: البرز استانی جدید التأسیس و از جمله 10 استان حادثه خیز کشور، معین استان تهران اما از جهت مدیریت بحران، نیازمند برخورداری از امکانات مناسب و زیرساخت های اساسی است.



وی افزود: هر یک از شهرستانهای این استان نیز خود در حوزه مدیریت بحران با تجهیزات محدودی مواجه هستند که این امر نیز نیازمند حمایت ها و نگاه ویژه دولت است.



باقری در ادامه تصریح کرد: کلانشهر کرج با مرکزیت استان البرز در طول سالهای اخیر با رشد بی قواره و نامناسبی همراه بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر 800 هکتار بافت فرسوده، تنها در شهرستان کرج وجود دارد.



مدیرکل بحران استانداری البرز ادامه داد: از سوی دیگر نیم درصد راه های کشور نیز در استان البرز و محل کریدور 12 استان و همچنین نزدیک ترین مسیرها به استانهای شمالی و در تعطیلات نیز بالای 70 درصد جمعیت را شاهد است.



باقری قرارگیری این استان در مسیر رودخانه ها، سدها و جاده ها را مستلزم نگاه ویژه تر دولت در بحث تکمیل تجهیزات و ایمنی دانست.



وی تدوین طرح جامع خطرپذیری استان را نیز از جمله برنامه های در دست اقدام اداره کل بحران استانداری البرز برشمرد و گفت: در این طرح کلیه نقاط خطرپذیر در مقابل سیل، زلزله، سرمازدگی و.. در بحث پیش بینی و پیشگیری احصاء شده است.



آموزش های مردمی در مقابله با بحران در دستور کار



مدیرکل بحران استانداری البرز در ادامه با اشاره به نقش مهم آموزش و فرهنگسازی در مقابله با بحران ها و حوادث، گفت: این مهم در اداره کل بحران استانداری مورد توجه بوده به نحوی که طی 4 ماه اول سالجاری، حدود 37 هزار آموزش در بخش های عمومی و آموزشی را داشته ایم.



وی افزود: آموزش یکی از پایه های مهم در مدیریت بحران به شمار می رود و در این راستا نیز آموزش های مردمی در دستور کار قرار دارد.



در ابتدای این نشست فرمانداران و تعدادی از مدیران استان به بیان دغدغه ها و موانع موجود ناشی از عدم وجود پایگاه های امداد جاده ای در مدخل ورودی استان، استانداردسازی آتش نشانی ها، ایجاد مراکز پشتیبانی هلال احمر، اندیشیدن تدابیری برای لاگن های پر شده فاضلاب شهری، ساخت و سازهای غیرمجاز، بحران کمبود فضاهای آموزشی و.. پرداختند.