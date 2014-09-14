2 شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده جاجرود دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار حین گشت و پایش منطقه حفاظت شده جاجرود در محدوده قره چشمه با دو شکارچی غیر مجاز برخورد کردند که بلافاصله وارد عمل شده و پس از تعقیب متخلفان موفق به دستگیری آنها شدند.

این مسئول افزود: از متخلفان دو قبضه سلاح دولول و برنول، هفت عدد فشنگ ساچمه ای، یک عدد فشنگ برنو و دو عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

وی گفت: این متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.