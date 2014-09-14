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۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

2 شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده جاجرود دستگیر شدند

2 شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده جاجرود دستگیر شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز به همراه دو قبضه سلاح در محدوده قره چشمه منطقه حفاظت شده جاجرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار حین گشت و پایش منطقه حفاظت شده جاجرود در محدوده قره چشمه با دو شکارچی غیر مجاز برخورد کردند که بلافاصله وارد عمل شده و پس از تعقیب متخلفان موفق به دستگیری آنها شدند.

این مسئول افزود: از متخلفان دو قبضه سلاح دولول و برنول، هفت عدد فشنگ ساچمه ای، یک عدد فشنگ برنو و دو عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

وی گفت: این متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 2370187

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