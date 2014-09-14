تمام معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیشنهاد مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر عضویت تمامی فرهنگیان و بهرهمندی آنها از مزایا و خدمات این صندوق، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامهای به تمام استانها اعلام کرد که از مهرماه 1393 تمامی فرهنگیان غیر عضو، به جمع خانواده اعضای صندوق میپیوندند.
در این بخشنامه به تقویت و استفاده هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیتهای صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان امری مهم و سازنده برای رفاه و بهبود معیشت فرهنگیان تأکید شده است.
در بخشنامه شماره 120333/700 تاریخ 17/06/1393 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آمده است: از آنجایی که در نظر است کلیه کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان درآیند، از مهرماه 1393 فرهنگیان غیرعضو نیز به خانواده اعضای صندوق ملحق خواهند شد تا از مزایای متعدد این سرمایهگذاری بهرهمند شوند. بدیهی است معادل سرمایهگذاری عزیزان فرهنگی – سهم دولت محترم و سود متعلقه به فرهنگیان گرامی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس این بخشنامه، هر یک از اعضای جدید که تمایل به عضویت در صندوق ذخیره نداشته باشند میتوانند انصراف خود را کتباً تا 10/07/1393 به ادارات مربوطه اعلام نمایند.
اجرایی شدن امکان سپردهگذاری بازنشستگان
در این بخشنامه در خصوص تمایل عضویت برخی بازنشستگان در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز آمده است که بازنشستگان گرامی که تمایل به سپردهگذاری در صندوق دارند میتوانند از همین تاریخ (مهرماه) تقاضای خود را کتبا اعلام نمایند. لازم به ذکر است این عزیزان آورنده سهم دولت نداشته و از مزایای سود سپردهگذاری پسانداز خود بهرهمند خواهند شد.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در پایان ضمن تأکید بر اطلاعرسانی و تببین دقیق مزایای این سرمایهگذاری، که برای دوران اشتغال و بازنشستگی فرهنگیان عزیز مزایای فراوانی به همراه خواهد داشت، اجرای دقیق مفاد این بخشنامه را خواستار شده است.
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