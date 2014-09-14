به گزارش خبرگزاری مهر، علي يزداني در اولين گردهمايي سراسري روساي گروه هاي نوسازي و تحول اداري سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها با بيان اين مطلب، گفت: اصلاح ساختاربرعهده گروههاي نوسازي وتحول اداری سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها بوده و بايد توسط آنان پياده سازي ساختار سازماني و تشكيلاتي انجام شود.

معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن وتجارت افزود: براي رسيدن به شرايط مطلوب در سازمان مي بايست به موضوع آموزش مديران وپرسنلي كه متناسب با پست سازماني خود خدمت مي كنند، اهتمام ورزيد.

وی تصریح کرد: در بحث تحول اداري و سازماني و تكريم وخدمت رساني به ارباب رجوع به كارگيري پتانسيل هاي موجود سخت افزاري و نرم افزاري حوزه IT مي تواند ره گشا باشد.

يزداني يادآور شد: با واگذاري بخشي از اختيارات وزارتخانه به استثناء وظايف حاكميتي به تشكل ها و بخش غیر دولتی، چابك سازي وزارت صنعت معدن وتجارت و سازمانهاي استاني صورت می پذیرد.

معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: توجه به موضوعاتي نظير انرژي، ایمنی، ارتقای سلامت اداری، مستندسازی فرآیندها ، بهره وری و توجه به نظام پيشنهادها، موضوعاتي هستند كه مي بايست توسط مركز نوسازي و تحول اداري و گروه هاي نوسازي و تحول اداري در استانها مورد توجه ويژه قرار بگيرند.

برپايه اين گزارش؛ اصغر مصاحب نيا، رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در اين گردهمايي يادآور شد: خوشبختانه با پي گيري هاي اين مركز پس ازگذشت 3 سال از ادغام وزارتخانه هاي صنايع ومعادن و بازرگاني؛ در ساختار تشکیلاتی سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها درمعاونت توسعه مدیریت و منابع ، يك گروه نوسازي و تحول اداری پیش بینی شده است.

به گفته مصاحب نيا، در این گروه موضوعاتي نظير راهبری ساختار تشکیلاتی سازمان استان ، مستند سازي فرآيندها، بهره وري، تكريم ارباب رجوع ، فناوری اطلاعات، علاوه بر این تشکیل کمیسیون تحول اداری در استان ها از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و پاره از برنامه ريزيهاي منابع انساني دنبال میشود.

وي در ادامه يادآور شد: موضوع تكريم ارباب رجوع درگروه هاي نوسازي و تحول اداري با در نظر داشتن هدايت مراجعين و رسيدگي به خواستهاي قانوني آنان با استفاده از فناوري اطلاعات ، ساماندهي فضا وتجهيزات اداري وغيره ميسر مي شود.