انتشار شماره دوم فصلنامه « تربیت تبلیغی» توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نیک‌‌داد افزود: در سرپژوهه این فصلنامه به موضوع تربیت فرزندان برای آینده از سوی والدین اشاره شده است و همچنین به لزوم آگاهی والدین از فناوری‌های روز و کم کردن شکاف بین نسلی با فرزندان خود اشاره کرده است. در مقاله اول که دکتر علی‌نقی فقیهی، دکتر محسن شکوهی یکتا و حسن شعبانی آن را نوشته‌اند به بررسی و تبیین هفت مبنای انسان‏شناختی تعلیم و تربیت و کارکردهای از نگاه امام خمینی (ره) پرداخته می شود.

وی با اشاره به دومین مقاله این شماره خاطر نشان کرد: مقاله دوم که به قلم سرکار خانم دکتر عصمت دانش است، به موضوع «بررسي تطبيقي موانع مؤثر بر ازدواج پايدار از منظر روان‌شناسي اسلامي و انسان‌گرايي» پرداخته و در ابتدا به تبيين فلسفه ازدواج، آسيب‌هاي حاصل از موانع ازدواج و تشكيل خانواده پايدار و در ادامه نیز به تحلیل این آسیب‌ها از ابعاد زيست‌شناختي، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي پرداخته است و درنهایت به طرح راهکارهایی کاربردی برای رفع آنها از منظر روان‌شناسي اسلامي و انسان‌گرایان پرداخته است.

این مدیر پژوهشی ادامه داد: مقاله بعدی که با موضوع «آسیب‌شناسی روش تدریس درس تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد پژوهشِ کیفی از منظر اساتید علوم تربیتی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران» است، با همکاری دکتر اکبر صالحی و کورش رستمی مسنی به انجام رسیده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب‌های روش تدریس درس تعلیم و تربیت اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران صورت گرفته و به این مطلب اشاره دارد: نبودن محتوا و کتاب‌های درسی مناسب، عدم تناسب مطالب و محتوا با زندگی دانشجویان، عدم ورود بسیاری از اساتید به هر دو حوزه دین و تعلیم و تربیت، عدم شایستگی برخی اساتید از نظر علمی و اعتقادی، استفاده نکردن اساتید از طرح درس و عدم برنامه‌‌ریزی برای تدریس و...

وی با ارائه توضیحاتی در مورد مقاله «چالش عمده در تربیت الگویی (تقلید کورکورانه) و راه برون‏رفت از آن» تصریح کرد: این مقاله نوشته ‌ای است که به بررسی تربیت الگویی، چالش عمدۀ آن در دور ماندن از فرهنگ تحقیق و تفکّر و در نهایت روی آوردن به مسئله مرید پروری می پردازذ و راه برون‌رفت از این چالش را در ترویج الگوی تربیت عقلانی دانسته است و بیان می‌کند که متربی باید ضمن پیروی آگاهانه از الگوها، الگوپذیری را صرفاً در راستای پرورش صحیح استعدادهای درونیِ خود و نه تقلیدی کورکورانه و خالی از اندیشه و تأمّل بداند. این مقاله را دکتر رحیم دهقان نوشته است.

نیکداد ادامه داد: مقاله «بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی فرزندان»، مقاله دیگری است که به کوشش جواد آقا محمدی نوشته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نگرش مذهبی والدین در تربیت دینی فرزندان تأثیر مستقیم داشته و رعایت آداب دینی از سوی والدین با تربیت دینی فرزندان آنها رابطه معناداری دارد. نتایج پژوهش رابطه بین ساده‌زیست بودن والدین با تربیت دینی فرزندان را در سطح قابل قبولی نشان داده و همچنین بین سطح سواد والدین و تربیت دینی فرزندان آنها اختلاف معناداری مشاهده نشده است.

سردبیر پژوهش‌نامه تربیت تبلیغی اذعان کرد: «نسبت جهاني‌شدن و سلامت معنوي؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و ملاحظات عملي براي نظام تربيتي» اسلام مقاله ای است که به قلم سرکار خانم آذر تاجور نوشته شده و به بررسی و تبیین نسبت ‌جهاني‌شدن و سلامت معنوي؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و ملاحظات عملي براي نظام تربيتي اسلامي» پرداخته است که عمده‌ترين فرصت‌هاي ناشي از پديده جهاني‌شدن براي سلامت معنوي شامل: آموزش الکترونیکی، ضرورت‌ مشاركت با دیگران، گفت‌وگوی بین ادیان، تسهیل شرایط دادوستد فرهنگی و دیني، لزوم حركت به سمت اصول و ارزش‌های عمیق معنوي، تحول در مفاهیم اقتدار و بهره‌مندي از ابزارهای اطلاعاتی و ...، هستند.

این محقق حوزوی تأکید کرد: این شماره از فصلنامه گفت‌وگویی با توجه به اهمیت موضوع، به مسئله «پیامدهای تربیتی و اخلاقی شکاف دیجیتالی بین نسلی و وظایف والدین و مبلغان» اختصاص داده است. در این گفت‌وگو که با دکتر حسینعلی رحمتی استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه صورت گرفته به تبیین شکاف بین نسلی، عوامل ایجاد این شکاف و آسیب‌ها و را‌هکارهای کاهش این شکاف پرداخته شده است.