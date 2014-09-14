اختلاف نظر مسوولان با مردم بخاطر نبود تعریفی واحد از فرهنگ است

اصغر عابدزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به علت نبود تعریف واحدی از فرهنگ گاهی مسوولان با مردم اختلاف نظر ندارند، اظهار داشت: در کشور ما تمام افراد در زمینه های فرهنگی حرفی برای گفتن دارند، اما اختلاف نظرهایی در این خصوص به وجود می آید و علت اصلی آن نبود تعریفی واحد از مساله فرهنگ است.

وی با اشاره به نام گذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: در حال حاضر مساله فرهنگی دغدغه مسوولان و در راس آنها مقام معظم رهبری است که به علت وجود دغدغه های فرهنگی نام امسال را با فرهنگ مزین کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز خاطرنشان کرد: اگر تعریف واحدی برای فرهنگ تعریف شود در آن صورت مسوولان و متولیان امر برای حل مشکلات فرهنگی عزم خود را جزم می کنند.

عابدزاده موازی کاری را یکی از عمده مشکلات دستگاه های دولتی دانست و افزود: تمام دستگاه ها به صورت موازی به دنبال مسایل فرهنگی هستند، اما در نتیجه فعالیت ها و اقدامات فرهنگی هیچ گونه خروجی خوبی را شاهد نیستیم و این امر از نبود تعریف مشخصی برای مسایل فرهنگی تعریف شده است.

وی مساله فرهنگ را مهم تر از سایر مساله ها از جمله اجتماعی و فنی دانست و افزود: باید سند چشم اندازی برای فرهنگ تبریز ترسیم شود تا بر اساس آن برنامه های خاصی در این راستا انجام بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: اگر افق ها در سند چشم انداز فرهنگی به صورت کارشناسی ترسیم شود می توانیم با کمک یکدیگر به اهداف فرهنگی مورد نظر پیش بینی شده برسیم.

عابدزاده تاکید کرد: اگر افق های چشم انداز فرهنگی شهر تبریز مرتبط با اعتقادات دینی باشد در این صورت تمامی مشکلات و دغدغه های فرهنگی به آسانی حل خواهد شد.

وی فرهنگ شهرنشینی، مساله ازدواج جوانان و اجرای برنامه های تاثیرگذار برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را از جمله مهم ترین دغدغه های فرهنگی شهر تبریز برشمرد.