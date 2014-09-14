طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش کردار عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به درپیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضای شهروندان برای خرید ملزومات دانش آموزان، از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: این طرح از 22 شهریور ماه لغایت 15 مهر ماه در سطح استان هم زمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی تمرکز و بررسی فعالیت واحدهای عرضه کننده لوازم التحریر، کیف و کفش، روپوش مدارس و سایر ملزومات سال تحصیلی جدید را از جمله مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و اظهارداشت: اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاقهای اصناف، اداره کل تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های مرتبط اجرا می شود.

سرپرست اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به انجام گشت های بازرسی از مراکز فروش و عرضه لوازم التحریر و کیف و کفش از همکاری ناظران افتخاری و همکاری اتحادیه های صنفی در اجرای هرچه بهتر این طرح در استان خبر داد و افزود: نظارت بر عملکرد آموزشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه های تحصیلی یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح است.

وی افزود: تمامی مدارس غیرانتفاعی موظف به درج مبلغ شهریه مصوب خود هستند و شهروندان در صورت وجود هرگونه ابهام و یا شکایت می توانند مراتب را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

درویش کردار با اشاره بر لزوم همکاری شهروندان در مبارزه و جلوگیری از تخلفات صنفی تصریح کرد: شهروندان گیلانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، کم فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری و ... می توانند موارد مزبور را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه 124 اطلاع دهند.

عزیمت هیئتی تجاری از گیلان برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز گفت: در راستای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه ، تیمی از بخش خصوصی استان متشکل از تعدادی از تولیدکنندگان و تجار گیلان با همکاری و هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان عازم کشور روسیه می شود.

علی منتظری افزود: حضور و بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو که از تاریخ 24 لغایت 29 شهریور ماه سالجاری در کشور روسیه برگزار خواهد شد از جمله برنامه های هیئت مزبور است.

وی تصریح کرد: در همین راستا مذاکره با تجار و بازرگانان روسی می تواند زمینه ساز گسترش همکاریهای ویژه اقتصادی، تجاری و همچنین سبب رونق بخشی به تولیدات صنعتی استان شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود در بازار روسیه ، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تولیدکنندگان و تجار استان می تواند در رونق هرچه بیشتر تجارت خارجی و افزایش تولیدات صنعتی با هدف افزایش صادرات غیر نفتی در گیلان شود.

وی یادآورشد: این برنامه در چهارچوب تاکیدات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان و نیز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با حمایت استاندار گیلان اجرا خواهد شد و افزایش فعالیتها و تلاشها برای گسترش مبادلات تجاری با کشور روسیه و حمایت از تجار و تولید کنندگان در این زمینه در دستور کار این سازمان قرار دارد.