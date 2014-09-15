مردم لبنان باید با فوریت درباره ریاست جمهوری در این کشور تصمیم گیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، درک پلاملی، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای لبنان 22 شهریور ماه جاری به تهران سفر کرد که در این مدت با علی اکبر ولایتی، مشاور امور بینالمللی مقام معظم رهبری و حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد .
این دیدارها بر وضعیت لبنان و چالشهای رویه رشد امنیتی، سیاسی و انساندوستانه متمرکز بود که آن کشور به دلیل جنگ در سوریه و بحران در منطقه گسترده تری با آنها رو به رو است.
هماهنگ کننده ویژه از ولایتی و امیر عبداللهیان برای فرصت تبادل نظر درباره مسائل مورد علاقه دو طرف مربوط به لبنان تشکرکرد.
درک پلاملی، پس از ملاقات با ولایتی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بنبست سیاسی ، گفت: مسئله ریاست جمهوری مربوط به لبنانیها است تا آن را حل کنند.
وی تاکید کرد: فوریت این مسئله و ملاحضات بینالمللی ایجاب میکند مردم لبنان بدون هیچ درنگی اقدام کنند.
نظر شما