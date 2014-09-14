مسائل مربوط به ایثارگران مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یاوند عباسی ظهر شنبه در همایش هم اندیشی مشاوران ایثارگران استان ،با بیان اینکه ایثارگران باید بیش از پیش موردتوجه قراربگیرندافزود: هفته دفاع مقدس در تاریخ معاصر ما جزء پیروزی انقلاب اسلامی است که هیچ هفته ای به پای عظمت او نمی رسد.

مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور با اشاره به اینکه دغدغه هایی در استان ها در حوزه ایثارگران وجود دارد افزود: نوع نگاه و خدمات ارایه شده به رزمندگان و خانواده شهدا باید در شورای هماهنگی امور ایثارگران مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.



عباسی 40 درصد از سهم دانشجویان را از خانواده ایثارگران عنوان کرد و افزود:امروزه فقط یک درصد از این سهم عملیاتی می شود که در زمان جنگ 7 درصد بوده است.



عباسی خدمات رسانی به رزمندگان که در قانون جامع خدمات رسانی مطرح شده را مورد توجه مسئولین قرار داد و اظهار کرد: مجموعه ای تحت عنوان سند راهبردی که مادر و منبع تولید قوانین می باشد در کشور تدوین شده است.



مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از عوامل مهم دانست و افزود:در زمینه ی مسائل فرهنگی باید در جامعه بیش از پیش کار شود تا نگاهها در امور ایثارگران را عوض کنیم.



عباسی با انتقاد از اینکه بعد از 35 سال دفاع مقدس هنوز اتفاقات مطلوبی برای ایثارگران انجام نگرفته،اظهار کرد:در دستگاههای مربوطه نیز ساختمان هایی ساخته شده که معلولین و جانبازان نمی توانند وارد شوند و کارهای مربوط به خود را انجام دهند.