حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با مهر از برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری تلاوت قرآن کریم به میزبانی البرز خبر داد و افزود: این دوره از مسابقات با حضور برادران و خواهران بالای 16 سال و در رشته های قرائت، تحقیق، حفظ 15 و جزء 30 قرآن کریم به میزبانی استان البرز برگزار می‌شود.



مسعودی در رابطه با به اتمام رسیدن زمان ثبت نام این دوره از مسابقات، تاکید کرد: ثبت نام این دوره از مسابقات از طریق ادارت و به صورت اینترنتی صورت گرفته است.



این مسئول در ادامه با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم ویژه دستگاه های فرهنگی کشور اعم از مدیران، کارکنان و خانواده های کارکنان در دو مرحله استانی و کشوری به میزبانی استان البرز خبر داد و گفت: ثبت نام این دوره از رقابت ها از دهم شهریور تا بیست مهرماه ادامه دارد، و این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، صحت قرائت نماز و سبک زندگی قرآنی از طریق دستگاه های فرهنگی تحت پوشش شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز از برگزاری طرح قرآنی نور باران به منظور مشارکت در طرح توزیع و چاپ 500 هزار جلد قرآن کریم خبر داد لازم به ذکر است که این طرح در حال حاضر در حال اجرا است.



حجت الاسلام مسعودی از برگزاری اجتماع بزرگ مداحان و شعرای آیینی سراسر استان در تالار شهیدان نژادفلاح خبر داد و گفت: این اجتماع 26 شهریور ماه برگزار می شود و هدف از برگزاری این همایش و اجتماع آشنایی هر چه بیشتر مداحان با مقوله مدح، مداحی، پرهیز از بیان مطالب تفرقه انگیز با توجه به موقعیت فعلی و مشکلات جهان اسلام و بیان روضه های دارای سندیت است.