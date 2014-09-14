به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انرژی‌های نو معاونت علمی و فناوری با اهداف فعال کردن کليه منابع موجود انسانی و مالی کشور، پرهيز از موازی کاری، شفاف سازی و ايجاد امکان نقد و ارزيابی فعاليت‌ها، تعيين ظرفيت‌های موجود در کشور و نهايتاً تجاری سازی نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير نوآوری در زمينه انرژی‌های نو و تجديدپذير در تير ماه 1387 تأسيس شد.

استفاده از منابع تجدید پذیر، تجهیز مراکز علمی و فناوری کشور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه، استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی، باد، زمین گرمایی، زیست توده و بایومس از جمله اقداماتی است که در 8 کارگروه تخصصی ستاد انرژی‌های نو انجام می‌شود. در زیر به برخی از اقدامات کارگروه معین انرژی زیست توده اشاره شده است.

در کارگروه معین انرژی زیست توده استحصال انرژی حاصل از منابع زیست توده کشور از جمله اقدامات مد نظر است، این انرژی‌ها طبق اولویت در دو بخش قرار می‌گیرند. بخش اول بیوفیول یا همان سوخت‌های حاصل از منابع زیست توده و بخش دیگر انرژی الکتریکی است. از آن جایی که عمده فعالیت این کارگروه در این دو حوزه است، فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده است.

دستیابی به دانش فنی تولید بیودیزل

بر اساس این گزارش، یکی از این فعالیت‌ها اجرای طرح ملی در حوزه توسعه فناوری بیواتانول بوده که در نهایت منجر به دستیابی به دانش فنی تولید بیواتانول در کشور شد. از دیگر اقدامات این کارگروه، دستیابی به دانش فنی تولید بیودیزل است که در این راستا پروژه‌ای با همکاری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه تربیت مدرس تعریف شده تا تکنولوژی‌های موجود در این زمینه را بررسی و در نهایت تکنولوژی برتر برای تولید بیودیزل ارائه شود.

تدوین نقشه راه بیوانرژی کشور

همچنین، یکی دیگر از فعالیت‌های صورت گرفته توسط کارگروه انرژی زیست توده، تدوین نقشه راه بیوانرژی کشور است که بدین منظور با همکاری موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و با استفاده از اسناد بالادستی موجود در این زمینه اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است. هدف از تدوین نقشه راه بیوانرژی، تکمیل پازل بیوانرژی کشور است تا بتوان زمینه‌هایی را که نیازمند بررسی و فعالیت بیشتر هستند، مشخص کرد.

تهیه اطلس منابع زیست توده با همکاری جهاد کشاورزی

بنابراین گزارش، از دیگر فعالیت‌های زیر ساختی و در حال اجرای این کارگروه تهیه اطلس منابع زیست توده با همکاری جهاد کشاورزی است. با انجام این پروژه منابع مختلف زیست توده مشخص و پتانسیل سنجی این منابع در کشور انجام می‌شود.

علاوه بر این فعالیت‌ها، پروژه‌های دیگری در راستای کسب انرژی از منابع زیست توده در حال اجرا هستند. به عنوان مثال یکی از این پروژه ها ساخت بخاری پلت سوز و استفاده از ضایعات کشاورزی با راندمان بالا بوده که این فعالیت در اصل، مهندسی معکوسی است بر چند نمونه از بخاری‌های ساخت خارج تا دانش فنی مربوط به آن را در کشور بدست آوریم.

گفتنی است، پروژه ذکر شده با همکاری پژوهشگاه نیرو در حال اجرا است. همچنین فعالیت‌هایی در مورد سیستم های گازی ساز و هاضم بی هوازی صورت گرفته است که به مرور و بر اساس اولویت های کارگروه پیش می رود که تمام مباحث پیش روی این کارگروه محور توسعه فناوری‌های این حوزه در کشور است.

