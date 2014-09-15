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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۷

کورسی عنوان کرد:

خودروهای با خلافی بیش از 10 میلیون ریال در سیستان و بلوچستان متوقف می‌شوند

خودروهای با خلافی بیش از 10 میلیون ریال در سیستان و بلوچستان متوقف می‌شوند

زاهدان-خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: خودروهایی با میزان جریمه بیش از 10 میلیون ریال که تاکنون نسبت به پرداخت جرایم و تخلفات آنها اقدام نشده باشد توقیف می‌شود.

سرهنگ محمد رضا کورسی در گفتگو با مهر بیان داشت: برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تردد خودروهای دارای تخلف بالای یک میلیون تومان جریمه در جاده‌ها ممنوع است و تا زمان پرداخت جرایم این وسایط نقلیه به پارکینگ منتقل خواهند شد.

کورسی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی سنگین باری در محورهای جنوبی استان ابراز داشت: در راستای اعمال مقررات یک دستگاه کامیون باری با میزان جریمه 50 میلیون و 586 هزار ریال در محور چابهار - نیک‌شهر توقیف و به پارکینگ هدایت شد.

وی ابراز داشت: ماموران پلیس راه چابهار حین کنترل خودروهای عبوری در محور چابهار- نیک‌شهر روز گذشته یک دستگاه کامیونت حامل بار را برای بررسی مدارک و سوابق متوقف کردن که در استعلام بعمل آمده مشخص شد این خودرو دارای خلافی بیش از 50 میلیون ریال است.

وی افزود: خودروی مذکور با هدایت ماموران پلیس برای سیر انجام مراحل قانونی به پارکینگ هدایت شد.

کد مطلب 2370266

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