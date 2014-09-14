اقدام ضربتی برای ساماندهی ورودی شهر خرم آباد/ مطالبه چندین ساله رنگ واقعیت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش و توسعه بی رویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فضایی مناسب موجب ضعف در شکل و مبلمان ورودی شهرها در استان شده است به طوریکه بسیاری از کارشناسان علوم شهری معتقدند زیبایی شهری در مرکز استان به یک مفهوم فراموش شده تبدیل شده است.

در این میان ساخت و سازهای غیر مجاز در ورودی شهرها یکی از عوامل نازیبا کردن ورودی شهرها است که این موضوع در ورودی شهر خرم آباد نیز دیده می شود بطوریکه وجود دکه های غیر مجاز در ورودی شهر و در منطقه کرگانه و کهریز خرم آباد جلوه زشتی را برای ورودی شهر خرم آباد ایجاد کرده است.

قاطعیت نیروی انتظامی و شهرداری در ساماندهی ورودی شهر خرم آباد

این در حالی است که پیش از این دادستان شهر خرم آباد گفته بود که مطابق ماده 55 قانون ایجاد دکه در منطقه کرگانه ممنوع بوده و خواستار جمع آوری این دکه ها توسط شهرداری شهر خرم آباد بود.

با پیگیری های دادستان شهر خرم آباد و معاون عمرانی وقت استانداری لرستان شهرداری خرم آباد از صاحبان این دکه ها خواست نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند ولی صاحبان دکه ها به این امر توجه نکردند تا بالاخره شهرداری تصمیم گرفت در یک اقدام ضربتی و با کمک نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری دکه های غیر مجاز ورودی شهر خرم آباد اقدام کند.

عمق مشکلات آنجا روشن می شود که به گفته متولیان امر این دکه ها به محلی برای فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و همچنین اموال مسروقه تبدیل شده بودند.

در این راستا بامداد گذشته شهرداری خرم آباد با همکاری نیروی انتظامی استان به منظور ساماندهی حریم خیابان های ورودی شهر خرم آباد و جلوگیری از اقدامات خلاف تمامی دکه های موجود در منطقه کرگانه را تخریب و جمع آوری کردند.

برخی دکه های غیرمجاز ورودی خرم آباد به محل تخلف تبدیل شده بود

فرمانده انتظامی استان لرستان ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی لرستان با تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: وجود این دکه ها باعث ایجاد سد معبر و ایجاد نمایی زشت در ورودی شهر خرم آباد شده بود که علاوه بر این در بعضی از دکه های تخریب شده تخلفاتی از قبیل توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی صورت می گرفت.

سردار محمد قنبری اظهار داشت: این مسئله از مدتها قبل در دستور کار شهرداری خرم آباد قرار گرفته بود بطوریکه ماه گذشته نیز قراردادی ما بین شهرداری و نیروی انتظامی مبنی بر رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بسته شد.

وی اضافه کرد: بدین منظور از ماه گذشته اقداماتی برای جلوگیری از سد معبر در سطح شهر خرم آباد صورت گرفت و شهر از این نظر سر و سامان پیدا کرد.

فرمانده انتظامی لرستان وجود دکه های غیر مجاز در منطقه کرگانه را یکی از دغدغه های استان دانست و عنوان کرد: برای این منظور شهرداری خرم آباد با گرفتن حکم قضایی برای تخریب و برچیدن این دکه ها ورود پیدا کرد و دادستان شهر خرم آباد حکم برداشت این دکه ها را قاطعانه صادر کرد.

سردار قنبری افزود: از یکماه پیش شهرداری و نیروی انتظامی احکام لازم را به صاحبین دکه ها مبنی بر جمع آوری دکه های خود ابلاغ کردند ولی متاسفانه این افراد از دستورات تمکین نکردند و در نهایت شهرداری مطابق قانون با امکاناتی کامل و در یک اقدام ضربتی این دکه ها را جمع کرد.

اعلام آمادگی برای ساماندهی منطقه کهریز

وی با بیان این مطلب که اقدامات بعدی در این زمینه در دستور کار شهرداری و نیروی انتظامی قرار دارد تصریح کرد: این اقدام با اقتدار کامل نیروی انتظامی و بدون هیچگونه مقاومتی از سوی متخلفان عملی شد و امیدوار هستیم با اجرای قانون سر و سامانی به چهره شهر که در حال حاضر اصلا زینده مرکز استان نیست داده شود.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: به عنوان فرمانده انتظامی استان لرستان آمادگی اجرای هر حکم قضایی در استان را با قاطعیت و برای تسهیل کار مجریان اعلام می کنم و نیروی انتظامی هیچگونه احساس ضعف و ناتوانی در این زمینه ندارد.

سردار قنبری اظهار داشت: دکه های واقع در کرگانه در اختیار روستاییان محل قرار نداشت بلکه آنها دکه ها را به افرادی دیگر اجاره داده بودند و برخی از این افراد کارهای غیر قانونی زیادی را در این دکه ها انجام می دادند.

وی با بیان اینکه همه مکلف هستیم در هر قشری در مجرای قانون حرکت کنیم افزود: برای ساماندهی منطقه کهریز شهر خرم آباد نیز که وضعیتی شبیه به کرگانه دارد آمادگی اجرای قانون را داریم.

دوربین های نظارتی به قلب مناطق جرم خیز می رود

فرمانده انتظامی لرستان بیان داشت: منطقه کهریز نیز در واقع نگین استان لرستان است چرا که نقطه ورودی و خروجی استان بوده که متاسفانه به محلی که افراد به فروش مواد مخدر مبادرت می کنند تبدیل شده است لذا بایستی با این افراد برخورد صورت گرفته و این منطقه را نیز ساماندهی کرد.

سردار قنبری از نصب دوربین در منطقه کهریز شهر خرم آباد خبر داد و گفت: برای ساماندهی منطقه کهریز در حال نصب دوربین هایی برای شناسایی افراد فروشنده و خریدار مواد مخدر هستیم تا از این طریق جلوی عمل این افراد که 100 درصد خلاف قانون است گرفته شود.

وی نیروی انتظامی لرستان را بازوی توانمندی برای اجرای قانون در استان دانست و افزود: تمام توان خود را برای برقراری امنیت در لرستان را بکار گرفته ایم به طوریکه در این راستا رتبه خوبی را در کشور داریم.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی ضامن اجرای قانون در کشور است اضافه کرد: اگر نیروی انتظامی در برخورد با متخلفین قاطع عمل کند این افراد دیگری جرات نخواهند کرد به کارهای خلاف خود ادامه دهند.

کاهش چشمگیر آمار جرایم در لرستان

سردار قنبری با بیان این مطلب که لرستان بایستی آنگونه که هست به بیرون از استان شناسانده شود عنوان کرد: مطابق رتبه بندی استان از لحاظ کاهش جرائم استان لرستان ارتقاء قابل توجهی داشته است بطوریکه استان لرستان در 14 شاخص به میانگین رتبه بالای رسیده است که یک نمونه آن کاهش در زمینه جرائم است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر استان لرستان در زمینه وقوع جرایم قبلا رتبه 13 کشور را داشت که هم اکنون به رتبه 28 کشور رسیده است و این امر می تواند در ایجاد احساس امنیت در شهروندان لرستانی بسیار تاثیرگذار باشد.