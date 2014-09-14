95 درصد اداره های قرچک ساختمان مستقل ندارند/ شهری 300 هزار نفری فاقد بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه شورای اداری قرچک با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران، فرماندار و جمعی از مسئولان قرچک در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد که در این جلسه مشکلات و موانع موجود بر سر راه پیشرفت و توسعه قرچک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از روسای ادارات، معضلات قرچک را بیان و معاون استاندار تهران نیز دستورات لازم را جهت حل و فصل آن صادر کرد.

در ابتدای این جلسه شهاب الدین چاوشی اظهار داشت: قرچک با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر با مشکلات و موانعی روبرو است که برخی بر اثر تحریم ها و برخی نیز به دلیل بی تدبیری ها بر این شهرستان وارد شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران افزود: از زمان استقرار دولت تدبیر و امید و شروع به کار فرماندار جدید، گامهای موثری برای حل مشکلات مردم این منطقه بر داشته شده و میزان رضایتمندی شهروندان قرچک افزایش پیدا کرده است چراکه متاسفانه عمده نارضایتی های مردم در گذشته از سیستم های اداری نشات می گیرد و قطع به یقین دولت جلوی این موارد را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برای اداره امور و در راستای خدمت رسانی باید نخبه گزینی را در پیش گرفت و بهترین ها را در عرصه مدیریت استفاده کرد، هم اکنون 10 میلیون جمعیت تحصیل کرده و آماده اشتغال در سطح کشور وجود دارد که این آمار طی سالیان در پیش رو افزایش خواهد یافت، ولی تنها سیستم اداری در کشور یک میلیون نیروی کار تا 10 سال آینده نیاز دارد.

چاووشی اضافه کرد: متاسفانه در گذشته نتوانسته ایم نظم و قانون را فرهنگ سازی کنیم و این موضوع حلقه گشمده نظام اداری بوده که در نظر است با هرگونه بی انضباطی به شدت برخورد شود لذا دولت از این پس با هرگونه قانون شکنی مقابله خواهد کرد.

در ادامه این نشست علی صادقی با اشاره به وضعیت کنونی قرچک اظهار داشت: این شهرستان به دلیل نزدیکی به پایتخت، به منطقه ای مهاجر پذیر بدل شده و هر روز بر تعداد جمعیت آن افزوده می شود به همین خاطر نیازمند امکانات ویژه برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.

فرماندار قرچک افزود: قدمت شهرستان شدن قرچک تنها به چند سال می رسد به همین خاطر باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته و ساختارها امکانات لازم برای بهره مندی مردم این شهرستان از امکانات رفاهی و خدماتی فراهم شود.

وی ادامه داد: این شهرستان از مشکلات عدیده ای همچون ساختار اداری و نبود بیمارستان جهت خدمت رسانی در عرصه بهداشت و درمان رنج می برد.

صادقی مشکلات ساختاری ادارات و نهادهای دولتی را از مهمترین مشکلات این شهرستان بیان و عنوان کرد: ساماندهی اداره ها یکی از دغدغه های مهمی است که در صورت حمایت جهت تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان در راستای خدمت به مردم قدمهای مثبت برداشت زیرا بیش از 95 درصد اداره های این شهرستان از نبود یک ساختمان مستقل رنج میبرند و اعتبار لازم برای تحقق اهداف وجود ندارد.

فرماندار قرچک مشکلات بهداشتی و درمانی را از مطالبات جدی مردم این دیار دانست و تأکید کرد: مردم قرچک در زمینه بهداشتی و درمانی مطالبات جدی و به حقی دارند زیرا این شهرستان با بیش از 300 هزار نفر جمعیت برای درمان های تخصصی و حتی عمومی مجبور به مهاجرت به شهرستانهای اطراف یا تهران هستند که همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای به لحاظ صرف هزینه های اضافی و تردد شده است.

وی راه اندازی تصفیه خانه آب را نیز یکی از درخواست های مردم این شهرستان بیان کرد و گفت: امروز موضوع ساماندهی فاضلاب های شهری برای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه از دغدغه های جدی مردم قرچک محسوب می شود و در صورت احداث تصفیه خانه هم این موضوع پایان خواهد یافت و هم اینکه میتوان 500 لیتر در ثانیه از آب تصفیه شده برای بخش کشاورزی بهره برداری کرد.