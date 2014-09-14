به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار اعضای موسسه آموزشی، پژوهشی و تاریخ تطبیقی قم با اشاره به این که پژوهش و تحقیق در زمینه تاریخ اسلام و نقش قوم بنی اسرائیل نیازمند فعالیت بسیار جدی است، اظهار داشت: بیان وقایع تاریخ و این که صهیونیست‌ها چه وقایعی تلخی درتاریخ به وجود آورده‌اند از موضوعاتی است که باید بیشتر مورد دقت و تفحص پژوهشگران قرار بگیرد.

وی با بیان این که صهیونیست‌ها نقش بسیار موثری در تحریف تاریخ داشته است و توانسته، صدمات جبران ناپذیری از این طریق به پیکره تاریخ جهان اسلام وارد کند افزودند: وجود این همه وقایع و فجایع تلخ و ناگوار درجهان، نشأت گرفته از همان تفکرات ضد انسانی و بشری آنها دارد که امروز عده ای از فرزندان نامشروع آنها در عراق و سوریه به دنبال اجرای همان اندیشه ضد دینی و ارزشی می باشند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به این که ‌صهیونیست‌ها در کشتن و قتل عام مردم از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند و تنها بر اساس خوی وحشی‌گری و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و رسیدن به قدرت و حکومت کردن بر مردم جهان این همه فجایع را به نام خود رقم می‌زنند خاطرنشان کرد: این منطق نسل کشی و تجاوز به ناموس مردم ،منطق بسیار خطر ناکی است که باید مورد مقابله قرار بگیرد.

آیت الله علوی گرگانی ریشه این همه قتل و عام و تجاوز به حقوق عادی مردم را، ریشه در نداشتن رهبران مومن و با ایمان برشمرد و آنها را سزوار آتش قعر جهنم دانست.

وی دین اسلام را بهترین اندیشه و تفکر عنوان کرد و نقش رهبران و عالمان دینی در رأس حکومت اسلامی را یک نعمت موثر بر شمرد.

این مفسر قران کریم در ادامه ثبت درست وقایع تاریخی را براساس واقعیات، حفظ امانت در رساندن درست وقایع تاریخی و دخالت ندادن غرض‌های شخصی را یکی از وظائف مهم مورخان اسلامی بیان کرد.

وی در پایان اظهار داشت: ثبت درست حوادث تاریخ باعث آگاهی بیشتر مردم خواهد شد و مردم حق را از باطل تشخیص خواهند داد و هر چه بیشتر به حقانیت اسلام آگاهی خواهند یافت.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام وحید واحد جوان، از اعضاء موسسه تاریخ تطبیقی قم نیز در این دیدار توضیحاتی در مورد این موسسه ارائه کرد و گفت: این موسسه تازه تاسیس زیر نظر حجت الاسلام مهدی طائب و با حضور جمعی از پژوهشگران به دنبال پژوهش و ثبت وقایع مهم تاریخی و نقش یهود در تخریب و تحریف در تاریخ می‌باشد.