دكتر صابر امامي : به جز " دفاع مقدس " ايرانيان در همه جنگ ها ، بخشي از خاك را تسليم مهاجمان كرده اند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد ، راضيه تجار- رمان نويس و دبير انجمن قلم ايران ، طي سخناني گفت : در حقيقت جنگي كه در گرفت ؛ جنگ ناخواسته اي بود و با همه دستپاچگي ها و تلاشي كه صورت گرفت از دل خود ادبياتي را بيرون آورد .عضو كارگاه داستان و رمان حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي تصريح كرد : جنگ هشت ساله ما در واقع ، نويسندگان خودش را هم پديد آورد يعني عده اي ناگزير شدند كه دست به خلق اثر بزنند و اين وقايع را مكتوب كنند ، به اعتقاد من ، اگر اثر قوي باشد سير زمان آن را از بين نمي برد .راضيه تجار كه در خصوص لزوم انتقال ادبيات و فرهنگ دفاع مقدس به نسلهاي بعدي سخن مي گفت ، يادآور شد : اين ادبيات ، بي ترديد براي نسل آتي هم مي ماند ، اما آثاري كه غيرخلاقانه باشد يقينا عمر چنداني نخواهد داشت .ديگر مدعونشست " كتاب و ادبيات دفاع مقدس و قرائت نسلهاي بعد " رسول آباديان - نويسنده و روزنامه نگار كتاب بود ، وي گفت : ادبيات جنگ بايد جوششي باشد يعني نيازي نيست به كسي سفارش بدهيم اثري خلق كند .

آباديان با انتقاد از كساني كه به انجام كارهاي سفارشي در حوزه ادبيات دفاع مقدس اقبال نشان داده و يا آن را مشكل گشاي ادبيات دفاع مقدس مي دانند ، تصريح كرد : به نظر من نگاه هاي يك سويه به مقوله دفاع مقدس ، آفت آن شده است ، چرا بايد در مناسبت هايي ملي مانند هفته دفاع مقدس ، فقط آدم هاي خاص و شناخته شده اي درباره ادبيات يا سينماي جنگ حرف بزنند ، چرا در اين حوزه رفتارهاي انحصارطلبانه اي از برخي سر مي زند ؟ آيا تصور مي كنيم كه با اين رفتار و عملكرد ، قادر خواهيم بود نسلهاي آينده را از واقعيت هاي دفاع مقدس آگاه سازيم ؟در ادامه ، آرش عباسي - روزنامه نگار و پژوهشگر عرصه ادبيات نمايشي نيز گفت : وقتي جنگ در همه كشورهاي دنيا شروع مي شود ، با همه تخريب ها و نابساماني هايش فرهنگ و ادبياتي را بر جاي مي گذارد كه انكار ناپذير است اين ادبيات بسته به فرهنگ و نگاه سرزمين جنگ زده تفاوت دارد ، جنگ ما به دليل برخورداري از مقوله دفاع خود به خود وجهه تقدس پيدا كرد و به اين دليل با تمام جنگ هاي دنيا متفاوت شد پس ادبياتي هم كه از دل آن مي آيد ادبياتي متفاوت است .به گزارش مهر ، دكتر صابر امامي - شاعر ، نويسنده و استاد دانشگاه نيز با اشاره به اين كه دفاع مقدس ، تنها نبردي است كه هويت و خاك ايران را به تمام و كمال حفظ كرده است و جاي افتخار دارد ، تصريح كرد : با مرور تاريخ اين سرزمين ، در مي يابيم كه به جز " دفاع مقدس " ايرانيان در همه جنگ ها ، بخشي از خاك را تسليم مهاجمان كرده اند .

صابر امامي كه خود نيز آثار و اشعاري با مضمون دفاع مقدس خلق كرده است ، ياد آور شد : در زماني كه " فردوسي " شاهنامه را خلق كرد ، همزمان با اثر او ، آثار ديگري هم خلق شد كه از نظر قدرت ادبي و زباني ، كم از شاهنامه ندارند ، اما به راستي چه اتفاقي مي افتد كه از ميان همه آنها ، فقط شاهنامه فردوسي ماندگار مي شود ؟ دليل اين نكته آن است كه خلق شاهنامه به صورت خودجوش در درون فردوسي اتفاق افتاد نه با سفارش و توصيه . ادبيات دفاع مقدس هم اگر مي خواهد موفق و ماندگار باشد و براي نسلهاي بعد ، حرفي به يادگار داشته باشد ، بايد در سايه جوشش خلق شود نه كوشش .متن كامل سخنان مدعوين نشست " كتاب و ادبيات دفاع مقدس و قرائت نسلهاي بعد " در روزهاي آتي بر خروجي مهر قرار خواهد گرفت .