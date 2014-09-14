ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در رباط کریم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد ایلکا عصر امروز در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در نشست خبری خود با خبرنگاران به مهمترین برنامه های این هفته اشاره کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس به ما عزت و سربلندی در مقابل یاوگویان غرب و شرق داد و اگر آن دلاورمردی ها و از خودگذشتگی جوانان این مرز و بوم نبود، شاید امروز این اقتدار بین المللی و آسایش را در جامعه نداشتیم.

وی افزود: به اعتقاد بنده امروز دفاع مقدس دیگری در قالب جنگ نرم توسط دشمنان قسم خورده برپاست و همه آحاد مردم باید به میدان مبارزه با جنگ نرم دشمن که جز هدف قرار دادن کانون گرم خانواده ها چیز دیگر را دنبال نمی کند، نیست.

این مسئول، برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس با محوریت آسیبهای دجالواره و جنگ دیروز و امروز در سطح کلیه حوزها و برخی پارکها را از برنامه شاخص سپاه ناحیه رباط کریم برشمرد و عنوان کرد: با توجه به شرایط امروز کشور و جنگ نرم دشمن ویژه برنامه های گرامیداشت امسال کاملا متفاوت و تخصصی تر از سالهای گذشته در راستای آگاهی بخشیدن به خانواده هایی که در معرض شبکه های ماهواره ای قرار گرفته برگزار خواهد شد.

ایلکا، فضاسازی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرستان را با موضوع دفاع مقدس و دجالواره از دیگر اهداف مهم این شهرستان در ایام مفاع مقدس دانست و یادآور شد: در ایام هفته دفاع مقدس برنامه های متنوعی در راستای تشریح آرمانهای دفاع مقدس و اهداف دشمن در راستای از بین بردن تحکیم خانواده و رفع بی بنده و باری در میان خانواده ها برگزار خواهیم کرد که قطعا می تواند خروجی مثبتی را در پی داشته باشد.

این مسئول از رژه نیروهای مسلح و سخنرانی کارشناسی، غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه‌های مختلف با موضوع دفاع مقدس، شب شعر و ... ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان رباط کریم خبر داد.

شبکه های ماهواره ای عامل اصلی فروپاشی خانواده ها

سرگرد ایلکا در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مهمترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه خانواده های ایرانی را وجود بیش از 100 شبکه فارسی زبان یاد کرد و افزود: امروز وجود دیش های ماهواره ای عامل اصلی فروپاشی کانون گرم خانواده ها شده و تنها راه مقابله با آن جمع آوری خودجوش این بلای خانمانسوز توسط خانوارها است.

وی همچنین از ارائه تسهیلات ویژه سپاه به اینگونه افراد خبر داد و اظهار داشت: به منظور تشویق دارندگان دیشهای ماهواره ای که بخواهند اقدام به جمع آوری داوطلبانه کنند، در قبال آن یکدستگاه سیستم گیرنده دیجیتال اهدا خواهیم کرد.

انتقاد از نوع معماری شهرسازی در پرند

فرمانده سپاه رباط کریم در ادامه از نحوه فرهنگ معماری شهرسازی در شهر جدید پرند بشدت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در جریان ساخت و سازهای بی رویه در شهر جدید پرند با نام مسکن مهر هیچگونه فرهنگ معماری شهرسازی اسلامی رعایت نشده و اکثرا به سبک غربی ساخته شده است.

ایلکا همچنین اضافه کرد: زمانی که متولیان امر در بحث ساخت مسکن پیمانکار غربی را بر سر پروژه می گمارند نباید توقع ساخت معماری اسلامی داشته باشیم.

نبود ایستگاه تلویزیونی هشداری جدی برای پرند است

این مسئول، نبود شبکه های ملی بدلیل عدم وجود ایستگاه تلویزیونی در شهر جدید پرند را یک هشدار جدی دانست و افزود: سالهاست که از عمر یک شهر جدید و پرجمعیت می گذرد ولی همچنان ساکنین آن از وجود شبکه های داخل کشور آنهم در 25 کیلومتری مرکز پایتخت محروم هستند که همین امر می تواند ساکنین را به شبکه های ماهواره ای سوق دهد.

وی همچنین اضافه کرد: در این خصوص هریک از مسئولین شهرستان مکاتبات متعددی با مسئولین صدا و سیما داشته ولی متاسفانه تاکنون اقدام عملی در راستای راه اندازی ایستگاه تلویزیونی صورت نگرفته است.