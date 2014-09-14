به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا یزدی عصر یکشنبه در چهارمین جشنواره مالک اشتر در سالن 22 بهمن سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره بر حرکت پرشتاب و عمیق تاکید دارند و می‌فرمایند که امروز زمانی نیست که بخواهیم افرادی معمولی باشیم.

وی با بیان اینکه باید به دنبال تحقق هدف شهدا باشیم و پرچمی که شهدا برافراشتند را در دست بگیریم، خاطرنشان ساخت: سپاه استان بوشهر با الگوپذیری از شهدا و توکل بر خدا توانستند لبخند رضایت بر لبان رهبر معظم انقلاب بنشانند.

معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه باید متناسب با نیازهای انقلاب حرکت کنیم و الگویی برای دیگران باشیم، اضافه کرد: نگاه تیزبینانه و تفکر خستگی ناپذیر سپاه و بسیج باعث شده است تا نیرنگ‌ها و دسیسه‌های دشمنان ناکام بماند.

گسترش نبرد نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران

وی با اشاره به گسترش نبرد نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و تغییر تاکتیک آنها، تصریح کرد: ماهواره‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی دشمن به دنبال این هستند که خاکریزهای ما را از درون متزلزل کنند.

یزدی با اشاره به اینکه باید برای یک نبرد سخت و سنگین فرزندان‌مان را آماده کنیم، ادامه داد: باید آموزش‌های لازم را به فرزندانمان بدهیم که چگونه در این نبرد ایستادگی کنند.

وی خواستار تلاش روحانیت برای استحکام بیشتر این دژ محکم در مقابل تهاجمات دشمنان شد و افزود: کلید در دست روحانیون است و باید مسیری را برویم که شهدا در دوران دفاع مقدس طی کردند و به ما نشان دادند.

معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران با بیان اینکه تنها چیزی که انقلاب ما را از آسيب آنان مصون نگه داشته، تفکر بسیجی است، اذعان داشت: تکنولوژي هسته‌اي، دستاوردهاي روز افزون علمي، فروش بالاي نفت و . . . چشم دشمنان را از ما دور نمي‌کند.

ترس دشمن از انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم و چهارم انقلاب

وی به تهدیدهای نظامی آمریکایی‌ها طی سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: موشک‌هاي پيشرفته در کشور دلیلی برای عدم حمله نظامی انها نبوده است و تفکر بسیجی و ولایی باعث هراس و ترس آنها شده است.

سردار یزدی با اشاره به اینکه رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس موضوع اقتصاد مقاومتی را همواره مد نظر داشتند، اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، خانواده‌ها باید در این راستا تلاش کنند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی چرخه زندگی خود را تنظیم کنیم.

وی به ترس امریکا و اسرائیل از انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم و چهارم انقلاب، افزود: عزت و اقتداری که امروز ایران اسلامی از آن برخوردار است مرهون نوع نگاهی است که رزمندگان از سال‌های دفاع مقدس تا به امروز به همراه دارند.

لازم به ذکر است که در چهارمین جشنواره مالک اشتر سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به عنوان سپاه برتر کشور معرفی شد.