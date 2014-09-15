حل مشکل آب استان قزوین نیازمند اجرای طرحهای ضربتی است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست اتاق فکر آب استان قزوین یکشنبه شب با حضور مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی و منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مدیران صنعت آب در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای قزوین تشکیل شد.

داود محمدی در این جلسه گفت: جهت گیری برنامه ها باید به سمتی باشد که هزینه ای به دولت تحمیل نشود که استفاده از بخش خصوصی و تشکلها برای اجرای طرح ها ضروری است.

وی افزود: الگوهای عملی موفقی در گذشته توسط تشکلهای آب بران برای کنترل میزان مصرف اجرا شده که امروز می تواند برای عبور از بحران مورد استفاده قرار گیرد و در این میان داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجتناب ناپذیر است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نصب کنتورهای هوشمند در چاهها با سرعت بیشتری لازم است اجرایی شود که بهره گیری از روشهای بیوتی و کم هزینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی اضافه کرد: برای کاهش پرونده های تخلف در حوزه چاههای غیرمجاز نیازمند اقدام قاطع تری هستیم هر چند در این زمینه توجه به مسائل امنیتی و حساسیت های موضوع ضروری است.

این نماینده یادآورشد: در اصلاح الگوی کشت هم باید محصولاتی جایگزین اقلامی مانند هندوانه، گوجه فرنگی، خیار و خربزه شود تا از آب موجود بخوبی استفاده کنیم و به سود اقتصادی هم توجه شود.

در ادامه عباس آقایی و رضا جو دو تن از کشاورزان با ارائه راهکارهایی گفتند: باید محصولات پر آب بسرعت حذف شود و سازمان جهاد کشاورزی از حمایت لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار شود.

پرکردن چاههای غیرمجاز با نظارت کامل، تغییر روش های آبیاری سنتی به مدرن، واگذاری توزیع آب توسط انجمن ها و تشکل های مردمی، فروش آب توسط نماینده کشاورزان از دیگر پیشنهادهای کشاورزان برای عبور از بحران آب بود.