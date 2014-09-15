سوگواری طبیعت دوستان برای زیست بوم مازندران/ از زباله دانی ساحل تا قبرستان مرغ های مرده در دل جنگل

طبق آمار 20 درصد وسعت مازندران تحت پوشش و حفاظت محیط زیست قرار دارد و فاجعه زیست محیطی سواحل و جنگلهای خزری از یکسو، عدم حمایت محیط زیست از سازمانهای مردم نهاد از سوی دیگر، معضل پسماند و انباشت آن در حاشیه جنگل و رودخانه، افزایش بیماریهای کشنده و مرگبار، نبود مدیریت صحیح پسماند از جمله دغدغه هایی است که برخی طبیعت دوستان و سازمانهای مردم نهاد مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کرده اند.

به اعتقاد آنان، یکی از جنبه های مهم مدیریت پسماند جامد شهری، تغییر عادات، رفتارها و مشارکت جامعه است، سازمان محیط زیست چقدر در این راستا برنامه ریزی و فعالیت کرده است؟ اساساً سازمان برای بحث آموزش در مدارس و خانواده‌ها چه تمهیداتی دارد؟ تلاشی برای گنجاندن برنامه‌های آموزشی در رادیو و تلویزیون شده است؟ یا در محتوای کتب درسی دانش‌آموزان ما بالاخره آموزش‌های زیست محیطی را هم خواهیم دید یا خیر؟

همچنین به تاکید آنان، سواحل دریای خزر تبدیل شده است به انبار بزرگ زباله مهمانانی که از استانهای دیگر به اینجا سفر می‌کنند و خود دریا نیز بدل شده است به فاضلاب شهرهای ساحلی. سالانه 122 هزار و 350 تن آلودگي‌هاي نفتي وارد دريا مي‌شود. برای نجات آن چه کرده‌اند؟ جنگل‌های شمال مانند جامعه‌ی انسانی نیاز به پزشک دارند. چند سالی است که شاهد هجوم آفات به جنگل های شمال هستیم برای درمان آن چه کاری شده است.

شهرها و روستاهای مرکزی مازندران همواره گریبانگیر معضل سیلاب هستند؛ برای حل این مسأله چه فکری شده است و آمار سرطانهای گوارشی در استانهای شمالی بیشتر از سایر استانها است و دلیل اصلی آن هم عدم هدایت درست پسماندها و نبود مدیریت صحیح پسماند در استان و نبود هیچ گونه دغدغه ای برای رفع این مشکل اساسی است.

از طرفی دیگر پدیده شرم‌آوری به نام زباله‌خواری حیوانات و زباله‌دزدی انسانها مواجه‌ایم، تصویر توده‌های انباشته‌شده زباله و حیوانات اهلی اطراف آن یا انسانهایی که در میان زباله‌ها سخت در حال پیدا کردن نان شب‌شان‌ هستند، در گوشه و کنار شهر هر روز در حال تکرار است. و مدعیان حفاظت از محیط زیست برای حل این معضل چه اقداماتی دارند.

علی فلاح ، رئیس سازمان مردم نهاد مازندران در زمینه مشکلات زیست محیطی استان و کشور بیان داشت: محیط زیست کشور به عطوفت مادرانه نیازمند بود که با تدبیر دولت گزینش خوبی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه محیط زیست استان به نگاه دلسوزانه نیازمند است، گفت: سازمانهای مردم نهاد جز حفظ محیط زیست هدفی ندارند و همیشه همپای مسئولان و جلوتر از آنها برای داشتن طبیعتی پاک قدم برمی دارند.

رئیس سازمان مردم نهاد مازندران به اقدامات این انجمن اشاره کرد و افزود : با کمک دوستداران طبیعت جلوی تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر گرفته شد.

وی با اشاره به حریق حدود 500 هکتار از جنگلهای مازندران در سال 89 متذکر شد: با آتش گرفتن جنگل زندگی انواع خزندگان ، پرندگان و جانوران به مخاطره افتاد و دل طبیعت دوستان به درد آمد.

به گفته فلاح، یک گرم شیرابه 6 متر مکعب آب را آلوده می کند درحالیکه ما در فضای صنعتی و عصر مدرنیته بسر می بریم و رقابت سنگین ما با جهان سبب بی توجهی و از بین رفتن محیط زیست شده است.

وی سازمانهای مردم نهاد را وجدان های پاک اجتماعی دانست و تاکید کرد : تمام تبلیغات بانکها باید با محوریت سلامت و محیطزیست باشد و در سطح کشور صورت گیرد.

وی پیشنهاد داد: همه ادارات باید موظف شوند به دایره سلامت ، محیط زیست و ایمنی، دایره مجوز شکار در تمام ادارات محیط زیست کشور به دایره محبت به پرندگان و حیوانات تبدیل شود .

حفاظت تنها 10 نفر از نگین تالابهای ایران/ میانکاله محروم از ایستگاه اطفای حریق

رئیس سازمان مردم نهاد مازندران گفت: 68 هزار هکتار مساحت میانکاله بهترین سرزمین زیستی در کره زمین است که امروز 10 نفر از دوستداران طبیعت این مساحت وسیع را محیط بانی می کنند و این یعنی غربت و ظلم به محیط بانان استان و اگر در هر هزار هکتار یک نفر محیط بان باشد نیازمند 68 نفر می باشیم چگونه 10 نفر این وسعت را حفاظت کنند.

به گفته وی، در میانکاله از یک ایستگاه اطفاء حریق محروم هستیم و احداث سایت آموزش و آمفی تئاتر در میانکاله نیازمند اعتبارات کشوری است .

به گفته وی، مازندران استانی توریست پذیر است که سالانه بیش از 20 میلیون مسافر از سراسر کشور برای استفاده از طبیعت استان می آیند که جزء انباشت زباله ثمره دیگری برای ما ندارد که نیازمند توجه فراملی است.

در عین حال، قلی پور ، مدیر انجمن مردم نهاد شهرستان قائمشهر به تغییرات آب وهوایی اشاره می کند و می گوید: با توجه به اقدامات اداره راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی در تغییر اراضی جنگلی به کشاورزی و مسکونی و وزارت نیرو در سدسازی در این خصوص سازمان محیط زیست چه تدابیری اندیشیده است و آیا تعاملی بین این ادارات و سازمان محیط زیست وجود دارد ؟

سازمان مدیریت پسماند در شهرها نداریم

وی به بحث زباله اشاره کرد و بیان داشت : آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند اجرا نمی شود و با توجه به اینکه در بند 4 این آیین نامه اشاره شده که تفکیک زباله از منازل در کلانشهرها تا سال 91 و در سایر استانها تا پایان سال 92 باید اجرایی شود اما در خیلی از شهرستانها حتی سازمان مدیریت پسماند در دل شهرداری ها وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می آید که تعامل و همگرایی در ارگانهایی همچون وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی وجود ندارد اگر این تعامل وجود داشت ما شاهد این همه تضاد در محیط زیست نبودیم.

این دوستدار محیط زیست افزود: تعریف منافع عمومی در جامعه ما تفسیر به رای شده و هرکسی با سود و منفعتی که می برد منافع عمومی را تعریف می کند، به عنوان نمونه، بازاریان منافع عمومی را در پول سیاسیون در قدرت ، مدیران در حفظ جایگاه می بینند و ما امروز شاهد صحنه هایی هستیم که مردم از سهم محیط زیست، سود ومنفعتی نمی برند، از اینرو باید به سازمانهای مردم نهاد بهای بیشتری داده شود .

حمله و تجاوز به اراضی مازندران

وی تصریح کرد: حمله به اراضی جنگلی در مازندران با هدف توسعه کشاورزی بیشتر در دامنه جنوبی البرز اتفاق می افتد چرا که دامنه شمالی حفاظت شده و هر اقدامی ضرورت دارد مجوزی صادر شود ولی تخریب در دامنه جنوبی البرز محسوس است.

مدیر انجمن مردم نهاد قائمشهر بیان داشت: در استان مازندران آمار شیوع ابتلا به بیماری های واگیر بدلیل آبهای آلوده و خاک های الوده که بخش اعظم آن برمی گردد به پساب های سموم کشاورزی بالاست و امروز مازندران را استان سرطان خیز می دانند واگر نتوانیم با کمک سازمان محیط زیست معظل زباله را دحل کنیم آینده خوبی برای کودکان خود نخواهیم داشت.

وی پیشنهاد داد در بحث مدیریت پسماند در اولین فرصت اقدام جدی صورت گیرد و باید بسیج طرح پسماند را در جامعه اجرایی کنیم تا مشکل زباله در مناطق شمالی کشور را حل کنیم.

محمد عبادی ، نماینده سازمان انجمن مردم نهاد ساری نیز گفت: در برنامه چهارم توسعه رویکرد خوبی در زمینه محیط زیست داشتیم، در این برنامه سند توسعه فرابخشی وجود داشته که 5 اصل را بعنوان اساسی ترین اصول محیط زیست در آن وجود داشته که قرار بود در سراسر کشور اجرا شود که متاسفانه عملی نشد.

وی گفت: باید نواقص برنامه چهارم را بررسی کرده و در برنامه ششم توسعه این مشکلات را برطرف کنیم، در برنامه ششم توسعه جایگاه مشورتی سازمانهای مردم نهاد، آمایش سرزمینی، مدیریت سیستمی و برنامه ریزی مشارکتی دیده شود.

ناهنجاریهای زیست محیطی پایان یابد

عبادی گفت: معتقدم باید به برخی ناهنجاریهای محیط زیستی در کشور پایان داد و این کار اورژانسی است که نیازمند تحرک و اراده سیاسی دارد.

وی افزود: همین الان دهها سد درحال ساخت است و در صورتی که سدسازی بلای به اکوسیستم رودخانه ای ما آورده است درحالیکه 93 درصد از آبها در بخش کشاورزی مصرف می شود که باید ساماندهی درستی در این زمینه صورت گیرد.

عبور محیط زیست از خط قرمز

مسعود مولانا دبیر اجرایی سمن های زیست محیطی شمال کشور نیز با بیان اینکه، محیط زیست از خط قرمز عبور کرده و در مرز فاجعه است گفت: راه حل کارشناسانه و مشکلات محیط زیست کشور را همه می دانند اما سوال این است چرا با اینکه صورت مساله و پاسخ مشخص است اما در عمل بسیار ضعیف هستیم .

وی گفت: مردم و سازمان های مردم نهاد حمایت می کنند ولی اراده سیاسی برای حل مشکلات محیط زیست بسیار ضعیف و لاک پشتی است.

وی با بیان اینکه، مصرف آب خانگی 5 درصد و کشاورزی 92 درصد است و 600 چاه غیر مجاز فعالیت می کند عنوان کرد: چرا دولت از فعالیت آن جلوگیری نمی کند.

چشمه ای که از چنگ یک شرکت درآمد/ شکارچیانی که نگهبانان طبیعت شدند

عارف آهنگر نماینده انجمن مردم نهاد روستای دارابکلا ساری نیز گفت: مردم داراب‌کلا. روستایی در 20 کیلومتری جنوب شرقی ساری. مردمی که در یک سال اخیر برای حفظ محیط زیست و طبیعت منطقه‌شان کارهایی کرده‌اند کارستان، مردم منطقه چشمه‌ای جنگلی را از چنگ یک شرکت گردشگری درآوردند. چشمه‌ای که قرنهاست در دل جنگل سخاوتمندانه آب حیات به درختان و حیوانات می‌بخشد و شرکتی که بی‌رحمانه می‌خواست دستان بلند فلزی‌اش را دراز کرده و از دل جنگل آب چشمه «مازیار» را ببرد اما آن مردم نگذاشتند چنین اتفاقی بیافتد.

این حافظ محیط زیست و طبیعت داراب‌کلا افزود: شکارچیان سابق منطقه تفنگها را شکستند و به آغوش طبیعت بازگشتند و آنها به احترام حق حیات و بر علیه تفنگهاشان شکوهمندانه قیام کردند و مردانه دست در دست هم گذاشتند و بدل شدند به نگهبانان طبیعت و محیط زیست اما در عوض برای حمایت آنها سازمان محیط زیست چه کرد؟ کارت های همیار محیط زیست آنها صادر شد یا هنوز درگیر کاغذ بازی‌های اداری اند؟

وی گفت: دوستدار محیط زیست بودن با بخشنامه و جلسه و همایش اثبات نمی‌شود و از سه ماهی که از تصمیم تاریخی شکارچیان روستاهای داراب‌کلا، اوسا و مرسِم می‌گذرد، هنوز گلوله ای از تفنگ شکارچیان بومی به سمت طبیعت شلیک نشده است و خوشحال کننده تر آنکه گهگاهی هم که شکارچی متخلفی اسلحه به دست به آن منطقه برای شکار می‌آید، بلافاصله توسط اهالی شناسایی شده و ساعتی نمی‌گذرد که خود را در برابر چند نفر از حافظان طبیعت یا همان شکارچیان سابق می‌بیند و چاره‌ای جز تسلیم و ترک آن جا ندارد.

حیات وحش روزگار ناخوشی دارد

آهنگر گفت: شکارچیان برادری خود را ثابت کردند، این افراد برای آنکه اثبات کنند عاشق محیط زیست و طبیعت‌اند نیازی ندارند دیگر چیزی را اثبات کنند، اما سازمان محیط زیست برای اثبات برادری خود احتیاج دارد اقداماتی را در حمایت و تقویت قانونی آنها انجام دهد، در حالیکه حیات وحش کشور روزگار ناخوشی را سپری می‌کند و بی‌اعتنایی به چنین گروههای داوطلبی تعجب‌آور است.

وی افزود: مگر نه این است که هر کجا مردم وارد میدان شدند، مشکلات را حل کرده‌اند؟ چه فرصتی از این باارزشتر که بومیان تصمیم گرفته‌اند از طبیعت و محیط زیست و حیات وحش خود محافظت کنند؟ حمایت کردن صرفاً به معنای برپایی نمایش تفنگ‌شکنی و عکاسی و فیلمبرداری و نمایش تلویزیونی نیست.

رهاسازی 10 تن مرغ مرده در جنگل های دارابکلا

آهنگر ادامه داد: مدتی قبل مقدار قریب به 10 تن مرغ مرده توسط یکی از مرغداری‌های اطراف در جنگل داراب‌کلا ریخته و رها شده است، این فاجعه پیشتر نیز بارها و بارها اتفاق افتاده است و خواسته ما از سازمان محیط زیست این است که با تقویت و حمایت قانونی دوستداران محیط زیست و طبیعت داراب‌کلا، جلوی تکرار چنین اتفاقات شرم‌آوری را بگیرد، بومیان خیلی راحت تر و سریعتر می‌توانند عاملان چنین تخلفاتی را شناسایی کرده و جلوی تکرار آن را بگیرند در صورتیکه از سوی سازمان مورد حمایت واقع شده و مأموران اداره محیط زیست هم درست و بموقع نسبت به چنین رخدادهایی واکنش نشان داده و اقدام عاجل کنند به جای تهیه گزارش‌ و عکس جهت رفع تکلیف.

وی با اشاره به اینکه، اداره محیط زیست حقاً با کمبود نیرو مواجه است و تردیدی نیست که با چنین بضاعتی نمی‌توان کاری کرد گفت: حال که ما نیروی آماده به کار و بی توقع داریم، چرا حمایتشان نمی‌کنید؟ چرا به آنها وجاهت قانونی بر اساس قوانین خودتان نمی‌دهید تا آن کمبود نیروی شما جبران شود و خودشان محیط زیست منطقه خودشان را حفظ کنند؟