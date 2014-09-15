عطش فراگیری مسائل دینی در جهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاحیه دوره‌های آموزشی جامعه المرتضی که با حضور اساتید، دانش پژوهان و طلاب برگزار شد، اظهار کرد: این مرکز که چشم اندازش تبلیغ معارف اسلام ناب محمدی(ص) در عرصه جهانی است وجودش احساس می‌شد و اکنون این خلاء پر شده است.

وی گفت: امروز امکان تبلیغ و اعزام مبلغ وجود دارد و چون این امکان وجود دارد تکلیفی بر گردن ما است که باید آن را به انجام برسانیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه در سخنانی افزود: نه تنها امکان تبلیغ برایمان وجود دارد بلکه در جهان عطش فراگیری و استقبال برای مسائل دینی زیاد است.

وی تصریح کرد: این مجموعه جایش بسیار خالی بود و با نام زیبنده‌ای که دارد امیدواریم بتواند همانند جامع المصطفی جای خود را در دنیا باز کند و بتواند مفید واقع شود.

آیت الله مقتدایی با بیان اینکه در کشور‌های مختلف دیده می‌شود که مردم طالب حقایق و معارف دین‌اند و تقاضا وجود دارد، گفت: باید مبلغ به سوی این مناطق فرستاده شود.

لزوم یادگیری زبان در تبلیغ

وی عنوان کرد: تقاضا بالا است و قم با ظرفیت بالایی و فضلای خوبی که دارد در توانش است تا به این تقاضا پاسخ گوید اما آنچه در این امر مهم است زبان است که بتوان به زبان بومی هر منطقه با آنها سخن گفت.

عضو خبرگان رهبری تأکید کرد: لازم است تا زبان‌های متعدد را فرا بگیرید و در کشور‌های مختلف با زبان خودشان سخن گویید و معارف و احکام دین را برایشان روشن کنید.

وی به تعداد مسلمانان و شیعیانی که در نقاطی از جهان هستند و کسی نیست تا برایشان از دین سخن گوید اشاره کرد و گفت: این تکلیفی بر عهده ما است و اگر ما دست به کار نشویم وهابیون آن‌ها را جذب خواهند کرد و به سمت وهابیت می‌کشانند.

آیت الله مقتدایی وجود جامع المرتضی را بسیار مفید دانست و ابراز کرد: شما دانش پژوهان یک ضرورت دین را متحمل شده‌اید که انجام دهید لذا زبان را بیاموزید و به کشور‌های مختلف اعزام شوید تا منشاء خیر در آن مناطق شوید.

وی گفت: در روایات نیز به خوبی جایگاه تبلیغ روشن است و امید واریم به چایگاهی برسید تا گروه گروه مبلغ به سرتا سر دنیا اعزام کنید.