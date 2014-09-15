غلامرضا بصیری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مشهد دارای یک میلیون و 200 هزار نفر حاشیه‌نشین است و این آمار نشان می‌دهد که این بیمار مزمن روز به روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند اما اعتقاد داریم که سفر رئیس‌جمهور و طرح این مسئله از ناحیه ایشان بسترساز حل این معضل بزرگ خواهد بود.

تمامی وعده‌ها و مصوبات دولت مطابق واقعیت بود

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: مشکل حاشیه‌ها سال‌هاست که مطرح بوده و بحث دیروز و امروز نیست طوری که در دولت‌های گذشته بارها وعده هایی از سوی دولت برای رفع این معضل شنیدیم و هیچ اتفاقی نیفتاد اما با سفر رئیس دولت یازدهم و سخنانی که در این رابطه مطرح شد می‌توانیم به حل این مشکل در طول عمر این دولت امیدوار باشیم.

به گفته وی رئیس جمهور در سفر خود به مشهد مسئله حل معضل حاشیه‌نشینی را مطرح کرد و طرح این موضوع از سوی بالاترین رده اجرایی کشور می‌تواند تاثیر بالایی داشته باشد.

بصیری‌پور بیان کرد: روحانی در سفر دو روزه خود به مشهد وعده سرخرمن نداد و تمام مصوبات و قول‌هایی که داد براساس توان دولت و مطابق واقعیت بود، به همین دلیل بنده احساس می‌کنم مشکل حاشیه‌ها در همین دولت پیگیری و حل می‌شود.

همراهی و حمایت دولت مشکل حاشیه نشینی مشهد را رفع می‌کند

وی با اشاره به اینکه مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران همواره از مسئله حاشیه نشینی دچار مشکل شده، گفت: همراهی و حمایت دولت مشکل حاشیه نشینی مشهد را رفع می کند و بی تردید پرونده این مشکل در دولت یازدهم برای همیشه بسته خواهد شد.

فرماندار اسبق مشهد با تاکید بر اینکه با حاشیه شهر نباید برخورد سیاسی کرد، گفت: مسئله حاشیه‌ها سال‌هاست که به ابزاری برای رسیدن به پست و مقام تبدیل شده و هر کس که می‌خواهد به جایگاهی برسد از حاشیه نشینی شهر سخن می‌گوید و این امر در حالی است که این معضل ملی بوده و تنها با کمک دولت می توان به این مشکل خاتمه داد، بنابراین نباید اجازه داد برخی افراد از معضل حاشیه‌نشینی برای رسیدن به مطامع خود استفاده کنند.

این عضو شورای شهر اسلامی مشهد یادآور شد: طی سال‌های گذشته جمعیت حاشیه‌نشین بودند مشهد ۴۰۰ هزار نفر بود و اکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه های شهر سکونت دارند و این امر نشان می دهد که بسیاری از طریق همین حاشیه‌ها پستی بدست آورده و نان خوردند و حتی به شورا راه یافتند و اتفاقا خیلی ها دوست ندارند این مشکل حل شود زیرا از همین راه به جایگاهی رسیده و زندگی درست کرده اند.

مشکل حاشیه نشینی با تشکیل کمیسیون ویژه حل نمی شود

وی تصریح کرد: بسیاری از اعضای شورای چهارم نیز باید بدانند که پدیده حاشیه‌نشینی در مشهد مشکل بزرگی است اما این شهر مشکلات دیگری هم دارد و قرار نیست بعد از گذشت چهار سال، در کارنامه ما شعار دادن برای حاشیه‌نشینان ثبت شده باشد و به این نکته نیز باید توجه کرد که حاشیه‌نشینی تنها با تشکیل کمیسیون ویژه در این زمینه حل و فصل نمی‌شود.

بصیری‌پور اظهار کرد: هیچ گاه نباید فراموش کنیم که مشهد دومین کلانشهر کشور، دومین شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران است و این شهر برای توسعه جدای از حمایت های دولت نیازمند همدلی و پرهیز از اقدامات نمادین و شعاری است.

تمایل نداشتم رئیس شورای شهر شوم

وی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با انتخابات هیئت رئیسه و دلایل نامزد نشدنش به عنوان رئیس شورای شهر مشهد عنوان کرد: بنده به دلیل داشتن مشغله فراوان تمایل نداشتم تا رئیس شورای شهر مشهد شوم.

نماینده مردم مشهد در شورای چهارم تاکید کرد: اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند تا من نایب رئیس شورا شوم اما این سمت را هم نپذیرفتم و احساس کردم ضرورتی برای قبول این مسئولیت وجود ندارد.

بصیری‌پور یادآور شد: مشهد نیازمند امکانات و خدمات ویژه است و فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس یا نایب رئیس شورا باشد، مهم این است که اولویت‌های این شهر به درستی درک شود.

وی تصریح کرد: در صحنه عمل از شعار دادن دست برداریم زیرا مردم به ویژه مردمان حاشیه شهر از شعارهای بی ثمر خسته شده اند و می خواهند یک بار هم که شده مسئولان و برخی افراد همشهری شان به بهانه رای آوردن و بدست آوردن کرسی به دل حاشیه ها نیایند و حرف های تکراری بر زبان نیاورند.