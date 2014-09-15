مشکلات امنیتی در مازندران نداریم/ مدیریت پسماند دغدغه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا یونسی شامگاه یکشنبه در همايش متناظرين و مرتبطين سازمان بازرسي استان که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، با اشاره به این که برخي نقاط آلوده در شهرستان هاي استان وجود دارد گفت: فرمانداران در حال بهسازي و بازسازي آن مناطق هستند.

يونسي به سياست هاي اعتدالي دولت در عرصه هاي بين المللي اشاره كرد واظهار داشت: اعتبار ملي در عرصه جهاني افزايش يافته است و كشور در حال بازيابي ارزش هاي خود است.

وي با بيان اينكه همه ما وظيفه داريم طبق قانون عمل كنيم گفت:درراستاي گسترش فضايل اخلاقي مراسم ها و همايش هاي بسياري در استان برگزارشد و دولت نيز در اين راستا گام برداشته است.

يونسي گفت: نياز است شهرداران و فرمانداران در راستاي بهسازي و حفظ سيماي شهري و طبيعت گردشگرپذيراستان گام بردارند.

وي با بيان اينكه هر چه زباله از چشم دور باشد،زيبايي به شكل مطلوبتري خود را نشان مي دهد افزود: در خصوص بعضي از اسامي نامانوس و غير ديني در شهرها لازم است تا اصلاحاتي صورت پذيرد.

يونسي با بيان اينكه سرقت و تكدي گري يكي از مشكلات جدي استان است گفت:لازم است تا با اجراي سيستم پايش تصويري اين كار انجام شود و با نصب دوربینهای نظارتی، بسياري از مشكلات حل و ناامني كاهش مي يابد بنابر اين يكي از اساسي ترين اولويت هاي ما نصب دوربين هاي تصويري است.

پاکسازی مناطق آلوده شهری

معاون سياسي، امنيتي استانداري مازندران با بيان اينكه هيچ چيزي در کشور به اندازه تامين امنيت مهم نيست افزود: يكي از مولفه هاي ناامني وجود مناطق آلوده شهري است كه با پاكسازي آنها جرائم به شدت كاهش يافته است.

وی در بخش دیگر گفت : امسال با پیاده سازی طرح دریا طبق آمار فقط یک نفر در طرح دریا غریق بوده و مابقی غریق ها در خارج از طرح بوده است.

یونسی با بیان این که هر ساله میلیون گردشگر بدون هیچ تبلیغات و هزینه تبلیغاتی وارد استان می شوند افزود:با برنامه ریزی برای ورود این مسافران می توان درامد قابل توجهی برای استان کسب کنیم.

وی به اهمیت جمع آوری افراد معتاد، فروشندگان مواد د مخدر در محلات بد نام و ساماندهی آن در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان امسال تمامی محلات پر خطر مازندران پاکسازی و ساماندهی می شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران خطاب به شهرداران و فرمانداران گفت: امروزه استفاده از امکانات و تجهیزات ضریب امنیت اجتماعی را به صورت چشم گیری افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه باید نصیب دوربین های مداربسته در مناطق مهم شهری ، بخش ها و حتی روستا را در مازندران جدی بگیریم، خاطر نشان کرد: با این روش ناامنی در استان به حداقل خواهدرسید.

یونسی از مستندات برگرفته از دوربین به عنوان یک سند واضح برای برخورد با مجرمین یاد کرد و گفت: تا پایان امسال تمامی مراکز مهم شهری استان با مجهز شدن به دوربین ، تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم پاکسازی سواحل شهرهای ساحلی استان مازندران پس از پایان تعطیلات تابستانی تاکید کرد و گفت: هر چند امسال شمار مغروقین بسیار کم شده است، اما در چند روز آینده باید بیشتر مراقب باشیم.

استاندار مازندران با بیان این نکته که هر مقامی در هر جایگاهی حق تخطی از قانون را ندارد، گفت: اجازه ادامه تغییر کاربری اراضی غیر قانونی کشاورزی را نخواهیم داد.

تغییر کاربری اراضی زراعی ممنوع است

ربیع فلاح افزود: کم کاری در حفظ زمین های کشاورزی و انجام تغییر کاربری غیر قانونی به بهانه های مختلف ایجاد واحد های تولیدی و گردشگری ضربه سنگینی به کشاورزی مازندران زده است.

وی با بیان اینکه هر گونه تعلل در برخورد با متخلفان تغییر کاربری جایز نیست ، اظهار داشت: به صراحت اعلام می کنم ،تغییر کابری اراضی زراعی و باغی در مازندران ممنوع است و مقوله استثنا بودن نیز در تغییر کاربری اراضی نباید به یک اصل تبدیل شود.

نماینده عالی دولت در مازندران به مشکلات ساخت و سازهای غیر قانونی اشاره کرد و بیان داشت: ارایه هر گونه خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن به این سازه ها باید قطع شود.

فلاح مدیریت پسماند را از دغدغه های جدی استان مازندران عنوان کرد و گفت: شهرداران در این مقوله همکاری کنند تا راهکار اساسی برای حل این مشکل پیدا کنیم.

استاندار مازندران به اهمیت اجرای قانون در شهرداری ها تاکید کرد و ادامه داد: هر مقام دولتی در هر جایگاهی حق سفارش و توصیه به شهرداران را که خلاف قانون باشد، ندارد و شهرداران به هیچ عنوان زیر بار خلاف قانون نروند ،حتی اگر تقاضاهای مسوولان ارشد باشد.