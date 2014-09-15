حفظ جان افراد اولویت اصلی برنامه های ترافیکی شهرستان رشت است/ جاده مرگ در خمام همچنان قربانی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی شورای ترافیک شهرستان رشت که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید افزایش ایمنی جاده های شهرستان به ویژه در محدوده مدارس ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه همه بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری های شهرستان رشت باید برای ارتقای ایمنی افراد به ویژه عابران پیاده در سطح جاده ها تدابیر ویژه ای بیندیشند، اظهار داشت: افزایش فرهنگ ترافیک در جامعه به عنوان یکی از اساسی ترین ملزومات زندگی شهری باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره اینکه آموزش یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از حوادث جاده ای در جامعه است، ادامه داد: دین مبین اسلام نیز بر مسئله آموزش و تربیت تاکید زیادی داشته چراکه در راستای تقویت باورهای دینی پایبندی افراد به رعایت قوانین بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه برای ارتقای فرهنگ ترافیک باید از سنین کودکی نسبت به ارائه آموزش های ترافیکی اقدام کرد، گفت: فرهنگ ترافیکی نامناسب در میان عابران پیاده به همراه اجتناب رانندگان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و غیره از عواملی بوده که جان انسان ها را باخطر روبرو می کند.

مهدوی به نقش آفرینی موثر رسانه های ارتباط جمعی در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در جامعه اشاره کرد و افزود: عدم ساماندهی موتورسواران شهرستان به ویژه شهر رشت نیز منجر به بروز مشکلاتی شده که باید در یک جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: کارگروه ترافیک شهرستان باید در آینده ای نزدیک تشکیل شود تا مسائل ترافیکی پس از طرح و تصویب در آن بلافاصله از سوی مسئولان مربوطه به اجرا درآید تاعلاوه بر کوتاه شدن مراحل تصویب برنامه ها در سریع ترین زمان ممکن اجرایی شود و همگان از خدمات ان بهره مند شوند.

خمام پرترددترین محور گیلان است

بخشدار خمام نیز در این نشست با بیان اینکه جاده دو کیلومتری از تقاطع غیرهمسطح خمام تا میدان ولیعصر همچنان قربانی می گیرد، افزود: طی 18 ماهه گذشته در این مسیر کوتاه اما پرخطر 9 نفر جان خود را از دست داده اند و بیش از 70 نفر نیز مجروح شده اند.

حسین ذاکر استقامتی با بیان اینکه اصلاح ایمنی مسیر نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه ای است، اظهار داشت: با تخصیص اعتبار مورد نیاز روشنایی مناسب تامین و اصلاحات هندسی اعمال می شود و قصه پرغصه اهالی خمام پایان می یابد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون اقدام های ترمیمی برای رفع این مشکل انجام شده است، ادامه داد: با وجود انجام این اقدام ها روشنایی میدان ولیعصر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بخشدار خمام افزود: بر اساس اعلام مدیر کل پایانه ها و حمل و نقل گیلان طی پنج ماهه نخست امسال خمام به عنوان پرترددترین مسیر از 50 نقطه پرتردد استان به شمار می آید.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ضریب ایمنی جاده های درون شهری بخش خمام باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد، گفت: مسیرهای حادثه خیزی مانند تازه آباد به خواچکین، خمام به خشکبیجار، چوکام به پیربازار و خمام به حسن رود هر هفته آبستن حوادث جاده ای ناگواری است که برای رفع آن باید اقدام های عملی موثرتری صورت گیرد.

استقامتی از ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه به عنوان عاملی مهم در کاهش تلفات جانی و مالی حوادث جاده ای یاد کرد و اظهار داشت: در راستای افزایش فرهنگ ترافیک باید از همه ظرفیت های شهرستان بهره برد تا هر روز شاهد کاهش بیش از پیش سوانح تلخ جاده ای بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که همه مسئولان موثر در عرصه ترافیک شهرستان رشت حضور داشتند، دیدگاه ها و پیشنهادهای اعضای حاضر مورد بررسی قرار گرفت.