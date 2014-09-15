عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد طی ماههای آینده تعداد دیگری از وزیران خارجه کشورهای عربی را برای دیدار از سرزمین خود دعوت خواهیم کرد.

-وزیر کار فلسطین بازسازی غزه را نیازمند شش میلیارد و پانصد میلیون دلار اعلام کرد.

-یک روزنامه سوری نوشت هماهنگی میان دمشق و واشنگتن از طریق طرف سوم برقرار است.

-بیش از 160 نفر در شمال تاجوراء لیبی بر اثر غرق شدن قایق آنها در آبهای منطقه ای لیبی کشته شدند.

-هیئت آلمانی برای دیدار با رئیس مجلس نمایندگان لیبی وارد شهر طبرق شد.

-اردوغان با هدف دیدار با مقامات بلندپایه قطری در سفری دو روزه وارد دوحه شد.

-یک مسئول حزب الله تاکید کرد اگر دخالت حزب الله در سوریه نبود،لبنان به سرنوشت موصل دچار می شد.

-جان کری وزیر خارجه آمریکا همکاری کشورش با دولت سوریه در جنگ با داعش را بعید دانست.

- فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از رئیس جمهوری عراق در کاخ الیزه استقبال کرد.

-هیئت کشورهای همسایه لیبی بر حمایت خود از تلاشهای پارلمان این کشور برای مقابله با خشونت و تروریسم تاکید کرد.

-دادگاهی در عربستان، 14 متهم به پیوستن به شبکه القاعده را به زندان محکوم کرد.

-رژیم صهیونیستی برای اولین بار یک زن را به عنوان سفیر جدید خود در اردن تعیین کرد.

-پیونگ یانگ اعلام کرد سئول باید اقدامات خصمانه خود را پیش از مذاکرات متوقف کند.

-بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف خشونت در افریقای مرکزی و ازسرگیری روند سیاسی شد.

-شورای امنیت کشته شدن یک تبعه انگلیسی به دست داعش را محکوم کرد.