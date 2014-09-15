  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۴۲

در انتخاب رشته دوم ؛

قبولی نخست داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد حفظ می‌شود

قبولی نخست داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد حفظ می‌شود

قبولی نخست داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در انتخاب رشته دوم، حفظ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته مجدد در 20 رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سامانه www.azmoon.org ادامه دارد.

در صورتیکه داوطلبان در انتخاب نخست خود قبول شده و قصد داشته باشند در انتخاب رشته دوم شرکت کنند، قبولی اولشان حفظ می شود.

افرادي كه در مرحله انتخاب مجدد پذيرفته شوند مي توانند از بين قبولي مرحله اول و مرحله دوم يكي را انتخاب كرده و در زمان اعلام شده به واحد مورد نظر مراجعه كنند. پذيرفته شدگان مي توانند پس از اعلام نتايج انتخاب مجدد براي ثبت نام به واحد محل پذيرش اوليه و يا واحد جديد مراجعه کنند.

داوطلبان در نظر داشته باشند كه فقط در رشته هاي مجموعه امتحاني خود امكان انتخاب رشته را دارند و انتخاب رشته از ساير مجموعه امتحاني امكان ثبت در سامانه را نخواهد داشت.

 

کد مطلب 2370460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها