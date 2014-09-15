به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته مجدد در 20 رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سامانه www.azmoon.org ادامه دارد.

در صورتیکه داوطلبان در انتخاب نخست خود قبول شده و قصد داشته باشند در انتخاب رشته دوم شرکت کنند، قبولی اولشان حفظ می شود.

افرادي كه در مرحله انتخاب مجدد پذيرفته شوند مي توانند از بين قبولي مرحله اول و مرحله دوم يكي را انتخاب كرده و در زمان اعلام شده به واحد مورد نظر مراجعه كنند. پذيرفته شدگان مي توانند پس از اعلام نتايج انتخاب مجدد براي ثبت نام به واحد محل پذيرش اوليه و يا واحد جديد مراجعه کنند.

داوطلبان در نظر داشته باشند كه فقط در رشته هاي مجموعه امتحاني خود امكان انتخاب رشته را دارند و انتخاب رشته از ساير مجموعه امتحاني امكان ثبت در سامانه را نخواهد داشت.