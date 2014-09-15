مراكز تعويض پلاک در تمامی شهرستان های كردستان فعال است

سيد عارف قادرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر پلیس به شهروندان مراکز تعویض پلاک در تمامی شهرستان ها ی استان فعال است به اثتثنایی دیواندره که فردا به بهره برداری می رسد.

وي ادامه داد: در بحث مراکز صدور گواهینامه هم مراکز سنندج، سقز، مریوان، قروه، بانه فعال است و مرکز کامیاران هم در سال جاری افتتاح و راه اندازي می شود.

قادرزاده با اشاره به صدور گواهينامه خودروهاي سنگين در سنندج گفت: خودروهای سنگین از موارد خاص هستند و گواهينامه آنها تنها در مرکز استان صادر می شود.

طرح کارت پارک الکترونیک در سنندج اجرا شده است

وی همچنین در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: برای اولین بار در استان کردستان طرح کارت پارک الکترونیکی در شهر سنندج اجرايي شده است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان افزود: برابر قانون تمام استفاده کنندگان از محل های که طرح کارت پارک دارند تا نیم ساعت اول به صورت رایگان است و نباید وجهی در این خصوص دریافت شود.

قادرزاه با اشاره به تاثيرگذاري اجرايي كردن اين طرح در سنندج در راستاي ساماندهي ترافيك بیان کرد: این طرح می تواند در بحث ساماندهی پارک ماشین ها و حذف تخلفات موثر باشد.

ساماندهی دستفروشان شهر سنندج ضروری است

وی همچنین به مشکل دستفروشان شهر سنندج اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه در پیك های مشخصی که حجم تردد ماشین بسیار بالا است وجود وانت بارهای دست فروش ترافیک سنگین را به خیابان ها تحمیل می کند.

رئیس پلیس راهور استان کردستان ضمن تاكيد بر لزوم ساماندهي اين بخش ادامه داد: باید دستفروشان در محل خاصی ساماندهی شوند تا ما با متخلفان برخورد قاطع داشته باشیم.

قادرزاده گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از این ماشین ها نان آور خانواده هستند و به دلیل نبود مکانی مناسب برای انتقال آنها پلیس نمی تواند به شکل قابل قبولی در این حوزه ورود پیدا کند.

وی با اشاره به مشكلات ديگر استان كردستان در حوزه ترافيك اظهار داشت: در حال حاضر در کردستان حتی یک سانتیمتر کمربندی نداریم و تمامی کمربندی های موجود به لحاظ قانونی بلوار محسوب می شوند.

رئیس پلیس راهور استان کردستان افزود: مسئولان باید در این خصوص به سرعت ورود پیدا کنند تا بسیاری از مشکلات ترافیکی موجود کاهش پیدا کند.

قادرزاده بیان کرد: تقاطع غیر هم سطح شهرک بعثت باید در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد تا بار ترافیکی میدان سهروردی کاسته شود.

وی یادآور شد: انتظار می رود در راستای کاهش مشکلات ترافیکی استان تمامی مسئولان بسترهای لازم را با تعامل و برنامه ریزی فراهم کنند.

رئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: همچنین پلیس خواستار ارتقاء فرهنگ رانندگی در بین شهروندان است تا شاهد کاهش تصادفات و جرایم در استان باشیم.

وي در پايان از همكاري شهروندان در راستاي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي تقدير كرد و افزود: انتظار مي رود كه در سايه اين همكاري همچنان شاهد كاهش ميزان تصادفات در سطح استان كردستان باشيم.